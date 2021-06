2021 Santa Fe nou meer begeerlik

Kaapstad • Dirk Gallowitz



Die 2021 Hyundai Santa Fe is die vierde generasie van die Koreanse motorvervaardiger se vlagskip SUV wat in 2018 plaaslik bekendgestelel is sedert die eerste model meer as 20 jaar gelede wêreldwyd sy buiging gemaak het.

Met die 2021 model se middellewe kuur kan die opgeknapte model nou saamgesels met die bestes in hierdie segment wat betref ritdinamika, voorkoms, afwerking en toerustingvlakke.

Die nuweling tref visueel met ’n forse vooraansig danksy ’n nuutontwerpte sierrooster en smal skrefiesoog LED hoofligte wat netjies invloei in die herontwerpte enjinkap en opvallende T-vormige LED dagryliggies voor op elke hoek.

Die kantprofiel vertoon slank met nuutontwerpte allooivellings terwyl die agterkant met uitlaatpype wat netjies weggesteek is agter die buffer, ooreenkomste toon met ’n veel duurder Duitse SUV vlagskipmodel. Die agterste regaf remligte word stylvol verbind met ’n dwarsstaaf wat oor die breedte van die agterklap strek.

Hyundai SA het twee modelle plaaslik bekendgestel. Beide word aangedryf deur dieselfde viersilinder turbodiesel kragbron, gekoppel aan ’n heerlike 8-gang outomatiese ratkas, met die Executive en deftiger Elite modelle wat slegs op grond van spesifikasievlakke van mekaar onderskei word.

Terwyl die topmodel Elite vierwielaangedrewe is, trek die intree Executive slegs deur die agterwiele.



Meer krag, kleiner enjin

Een van die ongewone veranderinge wat Hyundai met die opknapping van die nuwe Santa Fe gedoen het, was om die vorige enjin van 2199cc effe te verklein tot 2151cc en in die proses die enjinblok geheel uit aluminium te giet. Danksy hoër inspuitdruk lewer die dieselenjin nou 3kW en 4Nm (148kW/440Nm) meer krag as die uitgaande model se 145kW/436Nm piekkragte.

Met meer krag en die nuwe 8-spoed dubbelkoppelaar outokas se vinniger en gladder oorgooie, kan die nuweling nou effe suiniger omgang met brandstofverbruik. Volgens Hyundai is die gemiddelde verbruik in ’n gemengde siklus 7,9l/100km en sê die Koreaanse vervaardiger dat as jy die Santa Fe in sy Eco-modus ry, ’n reikafstand van 1 200 kilometer op ’n enkele tenk haalbaar is.

Binnekant is die weelderige kajuit opvallend goed afgewerk met materiale van hoogstaande gehalte gelykstaande aan veel duurder modelle uit Europa en Duitsland.

Die breë voorpaneel spreek van goeie ergonomie met ’n opvallende groot raakskerm in die middel geplaas. Ook opvallend is die afwesigheid van ’n tradisionele rathefboom wat vervang is deur vier drukskakelaars in die middelkonsole waar die ratkierie gewoonlik sit.

Jy kan nou tussen “D”, “N”, “R” en “P” selekteer deur bloot die skakelaar te druk. Sou jy dan vorentoe ry in “D”, kan jy egter die ratspane agter die stuurwiel gebruik om van rat te verwissel. Dit werk uitstekend. Op die pad kan die bestuurder kies tussen “Eco”, “Comfort” en “Sport” modusse.

In die topmodel 4-trek Elite kan die bestuurder benewens die 4 ritmodusse, ook die ratkas en aandrywing met drie terrein opsies verstel naamlik, sand, sneeu of modder waar die ratkas, enjintoere en versneller reaksies volgens ‘n blikbrein aangepas word vir die ideale traksie en kraglewering.



Omvattend toegerus

Toerusting in beide die 2021 Santa Fe modelle is uiteraard omvattend met veral die topmodel Elite wat behoorlik gelaai is met weelde en allerhande geriefskatoetertjies.

Daar is onder andere verhitte en elektriesbeheerde voorste sitplekke, elektriesbeheerde panoramiese sondak, elektries beheerde agterklap, ’n trukamera met parkeergonsers, koordlose herlaaivakkie vir jou slimfoon, flikkers in die kantspieels en meer.

Wat veiligheid betref, het Hyundai ook die Santa Fe behoorlik met aktiewe en passiewe veiligheidstelsels en funksies gelaai. Wat uitstaan is die gonser wat waarsku as jy uit jou oprit of parkeerplek trustoot wanneer ’n voertuig uit die dwarste naderkom. Dan ook die stelsel waar die motorrekenaar die agterdeure outomaties sluit wanneer iemand dit wil oopmaak en die rekenaar “sien” ’n aankomende motor. Die stelsel verhoed dus dat iemand soos ’n kind byvoorbeeld uitklim in die pad van aankomende verkeer!

Tydens die plaaslike bekendstelling in die mooiste Kaap, kon ons beide die Executive en Elite modelle ry. Ons roete het ons oor ’n lekker gedeelte grondpad geneem tussen Malmesbury en Riebeeck Wes wat altyd deel uitgemaak het van die destydse Swartland tydren. Tussen pragtige wingerde en saailande het die harde oppervlak kronkelgrondpad ons die geleentheid gegee om die Santa Fe se grondpad ryvermoë behoorlik te toets.

Wel, ons was omtrent beïndruk met hoe gemaklik en vasvoetig die Santa Fe se onderstel en veerstelsel die toestande hanteer het terwyl ons probeer het om die groot en luukse Santa Fe in tydrenstyl deur die kronkeldraaie te looi.



Juweel in hierdie prysklas

Op die ooppad was die kajuit heerlik stil teen topsnelhede, terwyl hantering, greep en stuurgevoel die groot wa veel kleiner as die werklikheid laat voel het. Die ratkas is ’n juweel en troon uit bo soortgelyke voertuie beskikbaar in hierdie prysklas. Ek wil my verstout deur dit as die segmentbeste te beskryf. Die turbodieselenjin het nooit laat blyk dat daar krag kort nie met moeitelose verbysteekverrigting teen ooppadspoed.

Boonop was die dieselenjin stil met geen enjingeraas wat die kajuit binnegedring het nie. Selfs nie eens toe ons hom gelooi het nie.

Hyundai se 2021 Santa Fe is ’n uitstekende alternatief in hierdie segment en behoort prysgewys gunstig teen sy mededingers te vaar. Soos meeste in hierdie segment is dit meer grondpadkryger as veldryvegter, maar dit is maar waar meeste eienaars van hierdie voertuie hulself sal toelaat om te gaan.