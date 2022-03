40% van mans glo in fisiese dissiplinering van vroue

Windhoek • [email protected] Byna 40% van Namibiese mans glo dat dit soms geregverdig kan word om ’n huweliksmaat fisies te dissiplineer as sy iets doen waarvan hy nie hou nie of dink verkeerd is.Hierdie is volgens ’n onlangse Afrobarometer-opname wat ook bevind het dat meer as 40% van Namibiërs glo dat ’n vrou deur ander in die gemeenskap gekritiseer, geteister of beskaam sal word as sy ’n saak van geslagsgeweld (GBV) by die polisie aanmeld.Volgens die opname, glo ’n meerderheid van Namibiërs dat geweld teen vroue en meisies algemeen in hul huise en gemeenskappe voorkom en as ’n kriminele aangeleentheid hanteer moet word.Byna ses uit 10 Namibiërs (57%) meen dit is baie algemeen (29%) óf ietwat algemeen (28%) dat mans geweld teen vroue en meisies in die huis of in die gemeenskap gebruik. Net 16% sê dit is glad nie algemeen nie.Die opname het aangedui dat hoewel meer as die helfte van Namibiërs glo dat mans nooit geregverdig is om hul vroue fisies te dissiplineer nie, sê ongeveer vier uit elke 10 dat dit ten minste van die tyd geregverdig kan word.Nooit, soms, altyd nie’n Meerderheid (58%) van Namibiërs sê dit is nooit geregverdig dat ’n man fisiese geweld teenoor sy vrou gebruik nie, terwyl sowat ’n kwart (26%) glo dat dit soms geregverdig is en 13% sê dat dit altyd geregverdig is.Volgens die opname glo die meeste Namibiërs dat die polisie aangemelde GBV-sake ernstig opneem. ’n Oorweldigende meerderheid (82%) sê dit is óf baie waarskynlik (59%) óf ietwat waarskynlik (23%) dat die polisie GBV ernstig sal opneem. Minder as een uit elke vyf glo dat dit onwaarskynlik is.Baie meld egter dat gemeenskapslede die klaer sal kritiseer of teister omdat hy hulp van die polisie gesoek het.“Hoewel die meeste Namibiërs GBV as ’n kriminele aangeleentheid beskou wat die betrokkenheid van wetstoepassingsagentskappe vereis om op te los, sê ongeveer een uit elke vier dit is ’n private aangeleentheid wat binne die familie hanteer moet word.”In die algemeen sê byna drie uit vier Namibiërs (73%) huishoudelike geweld is ’n kriminele aangeleentheid; een kwart (25%) sien dit as ’n private aangeleentheid; en meer as vier uit elke 10 respondente (42%) dink dat ’n vrou gekritiseer en geteister sal word as sy ’n GBV-voorval aanmeld.