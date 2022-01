AN president oorstelp oor Grand Prix

Windhoek • [email protected] Deelnemers se vermoë en die atmosfeer by die Onafhanklikheidstadion was Saterdag die kersie op die koek vir ’n aksiebelaaide Atletiek Namibië (AN) Grand Prix, sê president Erwin Naimwaka.Daar was tonele van opwinding en vreugde terwyl Namibië se Olimpiese silwermedaljewenner Christine Mboma vir die eerste keer sedert haar sege in Tokio en die Wanda Diamantliga in die Onafhanklikheidstadion te sien was.Sy het haar terugkeer na die stadion gevier met ’n uitstekende lopie wat vir haar die eerste plek in die 200 meter verower het in 22.30 sekondes.Op Mboma se hakke was Nandi Vass van Unam Atletiekklub in ’n tyd van 24.82s, terwyl Johanna Ludgerus van Korrektiewe Dienste derde geëinding het in 25.27s.“Dit was werklik aangenaam om die stadion in so ’n lewendige luim te aanskou. Die ondersteuners het hul rol gespeel en ek is ook tevrede met die vermoë wat die atlete vandag getoon het. Die geleentheid was ’n sukses vanweë diegene wat deel was van die organisasie en ek wil elkeen van hulle bedank,” het Naimwaka gesê.Laaste wedren vir MbomaChristine Mboma het gesê sy vertrek binnekort na Amerika om vir groter kompetisies te begin voorberei. “Ek is bly ek het gewen, maar dit was my laaste wedloop hier, want ek moet begin voorberei vir die wêreldatletiekkampioenskappe, Statebondspele en die Diamantliga.”Mahmad Bock het die 200 meter vir mans gewen ná hy vir Elvis Gaseb by die wenstreep verbygesteek het om die wedloop te wen.Charlene Engelbrecht se senior nasionale Namibiese gewigstootrekord (13.82 meter), wat sy op 9 April 2011 by die Namibiese senior kampioenskappe opgestel het, is met meer as ’n meter deur Tuané Silver verpletter.Silver het haar persoonlike beste afstand behaal en die rekord opgestel met ’n monsterskoot van 14.86 meter.Tresia Kakeda het die 5 000 meter gewen terwyl Johonna Shikongo die 800 meter vir vroue gewen het.