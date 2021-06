Bay stel Prisma vry

Janie Bay het pas haar tweede Afrikaanse album, Prisma, vrygestel. Foto verskaf

Afrikaanse sangeres Janie Bay is weer besig om grense te verskuif, dié keer met haar tweede Afrikaanse album, Prisma.

Die album is ’n samevloeisel van liedjies wat tussen 2019 en vroeg 2021 geskryf is. Met persoonlike temas soos familie, die liefde, passie, verlies en aanmoediging as hoeksteen, is dit ’n meesterlike smeltkroes van uiteenlopende musikale teksture wat wye draaie gooi tussen ballades en ligte pop-musiek, asook ’n goeie dosis elektroniese adrenalien.

Die sewe snitte, hoewel dit oënskynlik heelwat van mekaar verskil, vorm ’n prismatiese matriks waarin Bay mildelik tussen verreikende klanke en emosies beweeg. Treffers op die album sluit onder andere die radio-gunsteling “Ek glo nog in jou” met Danie Reënwolf in, sowel as die nuwe enkelsnit “My Lief” met Majozi en Early B, asook ’n lieflike weergawe van die gewilde Fokofpolisiekar-liedjie Tevrede.

Bay sê dat sy dit geniet om liedjies te skryf oor die dinamika van die liefde. Sy verduidelik dat die boodskap van die huidige enkelsnit “My Lief” eerlik en eenvoudig is: “Verhoudings is nie perfek nie. Soms raak dinge gejaagd of deurmekaar, maar dan moet mens onthou dat pasmaats deur middel van ware toewyding deur dik en dun saam kan staan.”

Die liedjie “Kalmeer: gaan oor die onvoorspelbare wêreld waarin ons leef. “Dinge beweeg vreeslik vinnig deesdae en dit voel asof daar so baie onverwagte dinge oor ons almal se pad kom. Ons het almal bietjie kalmer waters nodig,” het sy gesê.

Bay het in 2017 as SAMA-benoemde kunstenaar en internasionale pryswenner aangesluit by Warner Music South Africa. Haar musiek is al meer as ses miljoen keer gestroom en volgens RadioMonitor.com het haar Afrikaanse enkelsnitte die afgelope twee jaar meer as 90 miljoen luister-trefslae gehaal.

Prisma is nou beskikbaar op alle gewilde digitale platforms en by https://WarnerMusicSA.lnk.to/Prisma