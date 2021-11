Brandstof styg sedert Januarie met 30%

Windhoek • [email protected] 2021 is gekenmerk deur verskeie brandstofprysstygings, met inligting verskaf deur die ministerie van mynwese en energie wat daarop wys dat pryse sedert die begin van die jaar met minstens 30% toegeneem het.Dieselpryse het met N$3,50 gestyg – van N$11,38 in Januarie tot vandag se N$14,88 per liter, terwyl die petrolprys met N$3,60 per liter – van N$11,35 in Januarie tot die huidige N$14,95.Brandstofpryse het in Februarie begin styg toe die ministerie ’n prysverhoging van 50 sent vir onderskeidelik diesel en petrol aangekondig het. Daarna het nóg brandstofprysstygings gevolg, met diesel wat in Maart met 80 sent toegeneem het. Die opwaartse neiging het in April voortgegaan toe ’n prysverhoging van 50 sent vir beide brandstoftipes deur die ministerie aangekondig is.Daar was in Mei en Junie ’n mate van verligting vir motoriste, maar dit was van korte duur, aangesien brandstofpryse in Julie weer begin opwaarts gaan het, met ’n verhoging van 40 sent aangekondig vir beide diesel en petrol.Augustus het motoriste ’n bietjie blaaskans gegee, met geen brandstofprysverhogings wat deur die ministerie aangekondig is nie.Die verligting was weer eens van korte duur, met brandstofpryse wat vir Septembermaand met 'n opwaartse neiging voortgeduur het, met diesel wat met 33 sent tot N$13,88 gestyg het en petrol met 57 sent tot N$14,15 per liter.’n Verhoging van 30 sent is in Oktober vir diesel en petrol aangekondig, wat die prys op N$14,18 per liter vir diesel en N$14,45 per liter vir petrol te staan bring.Vir November is ’n prysverhoging van 70 sent vir diesel aangekondig, wat die prys op N$14,88 per liter te staan gebring het terwyl petrol met 50 sent tot N$14,95 gestyg het.