Corné is vuur en vlam

Namibië inspireer

Die enkelsnit “Vuur en Vlam” is ’n opwindende debuut vir die talentvolle Suid-Afrikaanse sanger, Corné Pretorius.

Dié kunstenaar het reeds op 7-jarige ouderdom begin kitaar speel. Sy pa het vir hom ’n verhoog in die motorhuis gebou en hy het baie van sy kinderjare daar spandeer om musiek te maak.

Corné vertel dat hoewel hy ’n belangstelling in kitare ontwikkel het en heelwat indrukwekkende kitare besit, het sy fokus later na sang geskuif.

“Ná skool het ek egter op besigheid begin konsentreer. Die lewe het sy gang gegaan en ek is in 2007 getroud en is die pa van drie pragtige dogters. Ek het musiek vir jare heeltemal opsy geskuif, maar die liefde daarvoor het my onlangs ingehaal,” sê hy.



Namibiese inspirasie

Hy vertel voorts hy was saam met vriende op ’n wildsplaas in Namibië waar hulle saans langs die vuur sit en musiek maak het. “Daar het ek en een van my maats die liedjie ‘Kalahari sonsak’ vir die boer geskryf om dankie te sê vir sy gasvryheid. Terug by die huis het ek gevoel ek is gereed om weer hierdie passie meer gereeld uit te leef. En as ek ’n ding aanpak wil ek met net die beste werk. Na ’n paar gesprekke het dinge lekker gevloei en alles het vinnig in plek geval vir die skryf en opneem van my eerste amptelike enkelsnit by Van Coke Studios in Kaapstad.”

Die liedjie “Vuur en Vlam” is deur Francois van Coke geskryf en deur Richard Onraet vervaardig. Ten tye van die skryf en die opneem van die liedjie vroeër vanjaar, was die nuus al vol stories oor die Covid-19. Hoktyd het al hoe meer na ’n moontlikheid begin lyk.

“Ek wou nie eintlik ’n ‘covid liedjie’ maak nie, maar dit was al waaraan ons daardie dag in die ateljee kon dink. Francois het dit toe perfek vasgepen. Dis ’n covid storie wat ook nie ’n covid storie is nie. Richard het net daar gesit en die liedjie se musiek geskryf en teen die einde van die dag het ek die stem opgeneem. Dit was ongelooflik om met sulke merkwaardige talent saam te werk.”

Corné het met Johan Nel, wat destyds heelwat van Fokofpolisiekar se indrukwekkende videos vervaardig het, kontak gemaak om ’n video vir “Vuur en Vlam” te skep.

“Ek hou baie van die beelde wat hy in die video gebruik het. Hy het die gevoel van die liedjie perfek vasgevang.”

Die video het op Vrydag 17 April op Burre Burger se Lockdown Liedjies op Facebook gespeel en die video klieks vat nou al behoorlik vlam met ’n paar duisend ‘views’ na die naweek.

Corné het ook onlangs ’n liedjie saam met Hunter Kennedy opgeneem. “Ek sal dit oor ’n maand of twee as die volgende enkelsnit uitreik. Ek hoop om vorentoe sommer nog baie lekker musiek te maak!”

Sien die video hier: https://www.youtube.com/watch?v=n-Lub2yQjZA