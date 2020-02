Daina droom groot

Daina du Toit

Yolanda Nel Min skoliere weet op 16 al wat hulle wil doen, maar een meisie van die Sekondêre Skool Delta weet waar haar passie lê.

Al wat Daina du Toit wil doen is sing. En nou het sy die geleentheid om Namibië later vanjaar in Los Angeles te verteenwoordig.

Daina sing al van dat sy ’n klein dogtertjie is. “Haar grootste droom is nog altyd om te sing,” vertel haar ma, Debbie.

Om Daina se droom om die kampioenskappe by te woon ’n werklikheid te maak, is die familie nou besig om geld in te samel, waarvaan een inisiatief ’n heerlike braai is wat Vrydag (31 Januarie) om 18:00 by die Doc Jubbervelde plaasvind.

Daar is kans vir karoake en Daina self sal gaste met haar stem bekoor. Sy neem ook Saterdag deel aan die Voice of Namibia-kompetisie. Hier word die top 10 vir vanjaar se kompetisie aangekondig. Dit vind plaas by Deo Glorio om 18:00 plaas en kaartjies kos N$200.

Kaartjies vir Vrydag se geleentheid kos N$80 en sluit ’n vark- en skaaptjoppie, slaai en roosterbrood in.

Belangstellendes kan nog tot Donderdag hulle bestelling plaas. Vir meer inligting, kan Debbie by 081 230 6224 gekontak word.

Vanjaar se Wêreld Kampioenskappe vir Uitvoerende Kunste (WCOPA) vind vanaf 24 Julie to 2 Augustus plaas. Dit is die 24ste keer wat die kampioenskappe aangebied word, met verteenwoordigers van 62 lande wat deelneem.

Om Daina daarheen te kry, kos sowat N$60 000.