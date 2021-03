Die lekker alternatief

Ons ry met Ford se Tourneo Custom 2.0 Limited

Kaapstad • Dirk Gallowitz



Baie lank gelede, om presies te wees hier in 1993/94, het ek ’n nuwe VW Kombi Caravelle bussie gekoop. My eerste bus en daardie tyd die luukste in sy segment. My 2-deur Duitse vuurwa het die ander plek in die garage ingeneem vir wanneer die jaagduiwel van my besit sou neem. Met twee woelwater seuns en my sterk wanderlust, was die Volksiebus die ideale gesinsvoertuig vir wanneer ons die volgende roete wou gaan verken.

Die kort van ’n lang storie is dat terwyl die Volksiebus se regaf neus en byna op die voorwiele sit, tyd geneem het om aan gewoond te raak, was dit nie lank nie of die bussie het my gunsteling daaglikse vervoer geword.

Vandag steeds geniet ek gesinsbussies, weliswaar veel luukser en met hedendaagse bussie-ontwerp, is die ritdinamika veel meer soos ’n kar as wat toentertyd se taxi-agtige bestuurervaring was .

Feit is, deesdae se bussies het ook die gunsteling vervoermiddel vir die gasvryheid- en toerismebedryf geword en daarmee saam al hoe meer klem op gerief en luukshede. Die gevolg is dat sommige van hierdie luukse bussies al só duur en limoesienagtig weelderig geraak het met pryse van meer as N$1,7 miljoen, dat dit as die ideale vervoermiddel vir uitvoerende hoofde van groot maatskappye kan dien.



‘Meer bekostigbaar’

Ford se topklas Tourneo Custom LTD gesinsbussie is vir 2020 opgeknap en tel as een van die meer “bekostigbare” bussies tans op die mark. Die opgekikkerde Tourneo Custom LTD soos ons toetswiele, het ’n nuwe baie gewillige 2.0 liter dieselturbo kragbron met ’n heerlike 6-gang outokas, weliswaar nog die ou 6-gang, maar pas perfek by die enjin se 136kW en 415Nm wringkrag vir soomlose oorskakeling.

Brandstofverbruik na bykans 2 000km se gemengde gebruik was ’n uitstekende 7,9L/100km.

Die Tourneo is nogal ’n groterige wa, maar van agter die stuurwiel was die ritervaring vir my net positief. Die sitplekposisie het vir uitstekende sigbaarheid gesorg en die enjin se gewilligheid om te versnel as jy die regtervoet plant was prysenswaardig.

Verder het die bussie rats en gewillig gevoel met gemaklike verbysteek tydens togsnelhede op die ooppad. In geheel het die Tourneo Custom meer soos ’n gesinsmotor gery as ’n groot taxibus.

Ek kon ook by geleentheid ‘n groot dubbel-as sleepwa met so 2 ton se perdevoer gelaai agter die Tourneo hak en het besef dat die bussie gemaklik ’n groterige boot of karavaan sal sleep as die gesin op ’n kampvakansie wil gaan.

Die ruim, weelderige kajuit wat met groot elektronies ondersteunde skuifdeure weerskante passasiers vinnig en gemaklik kan laat in- en uitklim, bied uitstekende spasie vir 8+ insittendes in gemaklike sitplekke.



Beïndruk

Ons toetsmodel het beïndruk met hoë vlakke van elektroniese bykomstighede en ander katoetertjies ten einde die bestuurder en passasiers te geval. Satelliet navigasie, ’n uitstekende klankstelsel en klimaatbeheer vir voor en agter het enige rit gerieflik gemaak.

Die gebruiklike infotainmentskerm is sentraal middel bo in die voorpaneel geplaas en is maklik bereikbaar vir die voorste insittendes. In der waarheid is die ergonomie en uitleg van die voorpaneel en skakelaars uitstekend. Die trukamerabeelde en agterste parkeergonser help wanneer die groot bussie in knap parkeerruimtes genavigeer moet word.

Daar is genoeg koppel- en laaipunte vir slimfone en elektroniese toerusting met maklike verbinding via Appel CarPlay en Android Auto vir klank en kommunikasie. Gerieflik was ook die vele pak- en stoorplekkies vir verskeie grootte bottels, houers en eetgoedjies vir die reis. Die gemaklike sitplekke agter het prakties geskuif met die tweede ry sitplekke wat kan omdraai om die derde ry gaste in die oë te kan kyk.

Die Torneo Custom se uitstekende ritgehalte, hoë vlakke van standaard toerusting, ruim kajuitspasie, ekonomiese en gewillige enjin asook die uitstekende klankdigtheid van die kajuit by topsnelhede, is dit na ons mening die ideale bussie vir ’n groot gesin. Die stil kajuit steek ander veel duurder en meer geroemde luukse bussies behoorlik die loef af wat gebrek aan wind en padgeraas in die kajuit betref.

Tydens ons toetstyd moes ons lang ente grondpad ry en ook hier het die 2020 Tourneo Custom LTD beïndruk met uitstekende paddinamika en ritgehalte.

Met ’n pryskaartjie in die omgewing van N$750 000 is die Ford Tourneo Custom Limited tans bo-aan my lys as ek ’n gesinsbussie wil aanskaf.