Die volgende vlak

Yolanda Nel Indien jy van die eerste Jumanji gehou het, kan ek nie sien hoekom jy die tweede een nie ook sal geniet nie.

Ek het die kaartjies gekoop voor ek uitgevind het dat dit drie-dimensioneel is – iets waaraan my oë eenvoudig net nie aan kan gewoond raak nie. Tog was ek aangenaam verras. Daar was tye wat die aksie te veel was vir my oë, maar alles is briljant uitgevoer.

Jumanji: The Next Level kom drie jaar na sy voorganger en fokus op dieselfde groep tieners wat aanvanklik in die rekenaarspeletjie vasgevang word. Spencer Gilpin (Alex Wolff) sukkel om aan te pas op universiteit en het ook met sy meisie Martha Kaply (Morgan Turner) uitgemaak. Met die feesseisoen op hande, besluit die groep vriende om vir ontbyt te ontmoet, maar Spencer daag nooit op nie.

Die res gaan soek hom by sy ouerhuis en hulle kom gou agter hy het terug gegaan Jumangi toe. Almal stem in om hom te gaan help, siende dat hulle hierdie keer weet wat op hulle wag. Nog voor hulle hul karakters kan kies, sluk die speletjie hulle in en word hulle in Jumanji ontnugter toe hulle besef dat Spencer se oupa en dié se voormalige besigheidsvennoot hulle ook daar bevind.

Boonop is niks is soos dit was nie. Dieselfde bekendes is in die hierdie film te sien insluitend Dwayne Johnson, Jack Black, Ser’Darius Blain en Kevin Hart. Nuwe akteurs is Danny Glover en Danny De Vito. Hierdie is beslis die kyk werd. WE gee dit 4 uit 5.