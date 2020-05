Een, twee, drie blok myself

Windhoek • [email protected] Dit is geen geheim dat ek gaande is oor realiteitsprogramme nie. Moet my nieverkeerd verstaan nie, ek praat van kwaliteit programme nie en nie dieKardashians of The housewives van watter stad ookal nie.Tydens die inperking het ek Dstv Now ontdek en danksy my ouers, kan ek nahartelus soek na 'n magdom van hierdie realiteitsprogramme. Op Vuzu (kanaal116) vind ek 'n ou gunsteling, The Block Australia. Die uitsending is reeds in2017 opgeneem.Die program speel in 12 weke af en daag vyf spanne van twee uit om 'n huis ofwoonstel in die gegewe tyd te restoureer en mooi te maak. Die spanne moetstreng met hul begroting werk en het net 'n week om 'n spesfieke vertrek klaarte maak.Behalwe dat die spanne reeds min tyd het om 'n vertrek te voltooi, is daar ooktalle uitdagings wat hulle moet voltooi in die hoop om meer geld te wen omverder in die huis te stoot.Teen die einde van die 12 weke, word die huise op 'n veiling geplaas. Spannehou die wins wat gemaak word en die span wat die meeste wins in hulle saksteek, wen 'n addisionele kontantprys.Hoewel die reeks inspirasie bied vir hoe jy self jou huis wil laat lyk, is dit diemenslike aspek daarvan wat my aandag trek. Diegene in verhoudings wat niesaamstem oor 'n kleur verf nie, kan net vir solank die kameras ontduik ensiende dat dit tog 'n kompetisie is, is daar by tye wrywing tussen die spanne.Met soveel op die spel, strek “neighbourly love” ook net sover.Die nuutste seisoen kan in Junie op Mnet geniet word.