Eerste rolprent vir nuwe Namibiese maatskappy

Bosman Films, ’n nuwelingmaatskappy in die plaaslike filmbedryf, sê dat pre-produksie vir hulle eerste film, Woestynpsalm – ’n vollengte Afrikaanse rolprent, onlangs begin het.

Die maatskappy is in 2020 deur die 22-jarige Namibiese filmmaker, Ben van der Walt, gestig. Hy is ’n student aan die Kanbar Instituut vir Film en Televisie van die New York Universiteit se vooraanstaande Tisch Skool vir Kunste.

Van der Walt, wat ook die skrywer en regisseur van Woestynpsalm is, moes in Maart 2020 na Namibië terugkeer, net voor die VSA se grense weens Covid-19 gesluit is. Hy sal waarskynlik eers in September vanjaar of selfs daarna na New York kan terugkeer om sy studies voort te sit.

Gelukkig het Covid-19 nie sy passie vir fliekmaak aan bande gelê nie omdat hy tydens die inperking saam met sy gesin in Windhoek sy heel eerste vollengte film begin konseptualiseer het.

“Woestynpsalm bring hulde aan my gesin en ons mooi land, Namibië. Dit is losweg op ’n ware verhaal gegrond en handel oor die fisiese en emosionele uitdagings daarvan om iets waarvoor jy lief is in ’n woestyn aan die lewe te probeer hou,” sê Van der Walt.

Die storielyn sentreer om Die Vrou in die Woestyn - Nadia, ’n jong Protestantse dominee wat elke naweek lang afstande deur die Namibiese woestyne aflê om vir ’n sterwende gemeente te gaan preek.

Haar verhaal speel in ’n onbepaalde tydperk af - iewers tussen die 1980s en die hede, waartydens sy onder toenemende druk van buurkerke en familie geplaas word om haar lewenspad as vrouedominee te heroorweeg. Gevolglik word sy gedwing om tradisionele en moderne gesigspunte van geloof, geloofsleierskap en die “aanvaarbare” rolle van ’n vrou in ons samelewing teen mekaar op te weeg.

Volgens Van der Walt sal Woestynpsalm se kameras rondom middel April 2021 met ’n Namibiese rolverdeling en ’n internasionale filmspan begin draai. Dié kranige span bestaan uit Namibiese, Suid-Afrikaanse, Amerikaanse en Nederlandse lede. Verfilming sal hoofsaaklik in Windhoek en in die suidelike dele van Namibië plaasvind, moontlik tot so ver as Lüderitz.

Verder sê Van der Walt die aanvanklike plan was dat hy Woestynpsalm self deur middel van sy vryskut-filmprojekte sou befonds. “Tydens die vroeë fases van pre-produksie het ons visie vir Woestynpsalm egter aansienlik uitgebrei soos wat ons Namibië se ongelooflike filmmaak-potensiaal begin ontdek het. Daarmee saam het die fliek se omvang en begroting natuurlik ook uitgebrei, tot so ’n mate dat my eie befondsing nou nie meer genoeg is nie. Ons is tans aktief op soek na plaaslike ondersteuning wat ons kan help om hierdie fliek die lig te laat sien. Ons wil graag enige en alle Namibiërs wat dink dat hulle ’n bydrae kan maak, aanmoedig om na ons toe uit te reik.”

Woestynpsalm se prèmiere en vrystelling is vir Oktober 2021 beplan. Presiese datums sal nog aangekondig word.

Vir meer inligting besoek www.woestynfilm.com. Om op hoogte te bly van die nuutste verwikkelinge, volg sosiale media: www.instagram.com/woestyn_film en www.facebook.com/woestynpsalm.film