Elnatan wen Idioomstryd

Tweelingsusters Anri en Elsa Visser van die Privaatskool Elnatan het hul titel behou as Idioomstrydwenners.

Die kompetisie word deur Bank Windhoek geborg en deur die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging (ATKV) in samewerking met NBC se Hartklop FM aangebied.

In die finaal was dit Elnatan wat teen Gobabis Gimnasium (verteenwoordig deur Esme Steenkamp en Annemarie du Toit) wat in ’n woordewisseling betrokke was, in die regstreekse radiouitsending wat by die NBC se Harklop FM-ateljee in Windhoek gehou is.

Tydens die sessies was Elnatan se span effens beter voorbereid en het hulle só kontantpryse en die wisseltrofee gewen, terwyl die naaswenners kontantpryse ontvang het.

Die Visser-tweeling, wat graad 12-leerders is, het van die geleentheid gebruik gemaak om die organiseerders te bedank. Die duo begin volgende jaar met verdere studies aan die Universiteit van Namibië (Unam).

Die ATKV se Namibiese voorsitter, Leoni van Rensburg, het gesê Covid-19 het hul beplanning en voorbereiding redelik ontwrig. “Ons het met twaalf spanne begin, maar weens die uitstel van datums moes twee spanne onttrek. Ons is egter dankbaar dat die kompetisie kon plaasvind,” het sy gesê.

Meer as 1 300 leerders van regoor die land het aan die Bank Windhoek ATKV Idioomstryd deelgeneem, wat vanjaar vir die 22ste keer aangebied is. Die kompetisie stel leerders in staat om mekaar in verskillende kategorieë uit te daag, insluitend die voltooiing van Afrikaanse idiome, betekenisse, die vorming van nuwe idiome met sleutelwoorde, en ’n blitsafdeling.

Unam se Dr Deloris Wolf het aanvanklik die Idioomstryd aan onderwysers bekend gestel om die Afrikaanse taal onder leerders te bevorder en om vertroud te raak met die uitdrukkings daarvan.

Ter voorbereiding maak skole gebruik van verskillende boeke en die internet vir leermateriaal. “Ons hoop dat skole gewoond raak aan die ‘nuwe normaal’ en dat hulle sal begin voorberei om aan volgende jaar se Idioomstryd deel te neem,” het Van Rensburg gesê.