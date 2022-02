Fietsers reg vir Gravel & Dirt

Die persoonlike uitdaging om jou uithouvermoë op langer afstande te toets, is net één van die dryfkragte wat bergfietsryers motiveer om aan die jaarlikse Hollard Gravel & Dirt-reeks deel te neem.Die eerste van vanjaar se agt byeenkomste, die MTB X-Ride, word hierdie Saterdag by Oanobdam gehou. Die geleentheid sal ’n soortgelyke roete as verlede jaar volg, hoewel dit meer vaartbelyn is en ’n deel wat as gevaarlik beskou is, verwyder is. Die roete gaan egter steeds uitdagend wees.Elkeen van die agt byeenkomste stel fietsryers bloot aan ’n ander deel van Namibië se natuurskoon,Vir die X-Ride het deelnemers die keuse om in te skryf vir die marathonroete (76 km, twee rondtes), of die halfmarathon van 38 km met ’n gekombineerde klimhoogte van 400 meter. Deelname kos N$350vir beide afstande.“Die insluiting van die kinderbyeenkomste is nuwe toevoegings,” het Johan Pretorius, die hooforganiseerder van die reeks, gesê. “Daar is twee roetes, naamlik vir die o.10's wat 9,6 km gaan ry, of die o.12- en o.14-groepe wat 19,2 km kan aandurf – albei teen die inskrywingsfooi van N$300,” het hy gesê.Vir die langasemsDie byeenkoms by Oanobdam sal ook voorsiening maak vir hardlopers, wat kan kies tussen die 10 km- of 20 km-afstande, wat albei N$300 kos.Die wegspring en eindpunt is by The Hangar, met die eerste wegspringtyd om 08:00, met atlete wat teen die afsnytyd moet terug wees voor die prysuitdeling om 13:00 begin.Inskrywings sluit vandag om 17:00 en is aanlyn beskikbaar by https://register.chronotrack.com/r/65559. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.Ander Gravel & Dirt-reeks datums:16 April: Weskus MTB & Run - Swakopmund14 Mei: Otjiwa Eagle Ride MTB & Run - Otjiwa Lodge, Otjiwarongo4 Junie: Okajo MTB & Run - Wilhelmstal, Okajo Lodge25 Junie: Okapuka MTB & Run - Okapuka Lodge16 Julie: Erongo MTB & Run - Omaruru6 Augustus: Auas Safari Lodge MTB & Run - Auas Safari Lodge17 September: Hosea Kutako MTB & Run - Hosea Kutako, Windhoek.Fietsryers moet aan ’n minimum van vier byeenkomste deelneem om te kwalifiseer vir die jaareindreekstoekennings en die bykomende prysgeld wat aangebied word, het Pretorius gesê. – [email protected]