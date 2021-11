Fietsryer in hospitaal na tref en trap

Motorbestuurder vlug

Yolanda Nel

Dit blyk dat die bestuurder wat verlede Donderdag ’n fietsryer in die Okahandja-distrik raak gery het en daarna van die toneel gevlug het, aan die verkeerde kant van die pad was.

Volgens Basil Bean, pa van die fietsryer Christiaan Bean, was sy seun besig met voorbereiding vir die Desert Dash. Christiaan wou nog een keer die styl bult by die Ovitoto-afdraai ry, maar sy vrou Silke, het gesê sy sal hom onder die brug kry. Christiaan het aan sy pa vertel dat die bestuurder na bewering in die verkeerde baan was. “My seun het besef die bestuurder gaan nie stop nie en Christiaan het van die teerpad na die grondpad uitgeswaai, maar toe volg die bestuurder hom op die grondpad,” vertel Bean Senior.

Christiaan is dwarsdeur die motor se voorruit en het binne die motor geland.

“Ek weet nie hoe hy by die motor uitgekom het nie,” vertel sy pa.

Christiaan is in die staatshospitaal op Okahandja gestabiliseer voor hy per amublans na die Lady Pohamba privaathospitaal in die hoofstad oorgeplaas is. Hy het sy skouer en sy heup gebreek en daar is baie skade aan sy knie. “Hulle het reeds aan sy heup geopereer,” het sy pa gesê.

Christiaan het Maandag ’n MRI ondergaan en sy knie sal Dinsdag geopereer word.

Volgens sy pa kon die dokters nie vroeër opereer nie, omdat Christiaan bykans die helfte van sy bloed verloor het en sy bloedvlakke baie laag was.

Volgens sekere bronne het die bestuurder homself aan die polisie oorhandig, terwyl ander gerugte lui dat die polisie hom aangekeer het. Christiaan se ouers beplan om ’n prokureur te nader om ’n saak van poging tot moord aanhangig te maak.

Silke het ’n video van die voorval afgeneem wat wyd op sosiale media gedeel is. In die video kan die omvang van die skade aan die motor en Christiaan se fiets gesien word. Die video wys ook hoe die bestuurder, saam met ’n passasier, van die toneel vlug.