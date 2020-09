Ford Everest 2.0 Bi-turbo 4x4 XLT

Beter as die res

Foto Quickpic.co.za Foto Quickpic.co.za

Kaapstad • Dirk Gallowitz



In Namibië, soos grootliks in die res van die wêreld, is sportnutsvoertuie die eerste keuse van meeste motorkopers. Terwyl die wêreldekonomie krimp, koop kopers al hoe kleiner, van daar die gewildheid van die kompakte SUV.

Dis dus geen verrassing nie dat die stryd tussen vervaardigers fel woed om die regte model teen die regte prys aan voornemende kliënte te bied. Namibiërs is bakkie mense, vandaar die gewildheid van dubbelkajuite, maar die sogenaamde bakkie geïnspireerde sportsnutse (sien dit maar as ’n stasiewa op ’n bakkie onderstel), oftewel avontuur sportsnutse, vaar ook uitstekend. Dink hier aan die Toyota Fortuner, Isuzu MAX, Mitsubushi Pajero Sport, ens.

Hier kraai die Fortuner koning, maar met Ford se onlangs opgekikkerde Everest 2.0 bi-turbo dieselenjin 4x4 met ’n 10-gang outokas, mag dit dalk net die Japanees se kroonposisie bedreig.

Ons toetsvoertuig was die LTD model en het standaard gekom met 18” sierwiele.

In die meer as ’n week wat die luukse wa by my gekuier het, kon ek my swaar beestreiler gelaai met perdevoer in die diksand plaaspaaie toets en was verstom met die gemak waarmee die Everest die byna 3-ton deur die uitdagings op die Sandveldplaas se rowwe terrein hanteer het.

Ek wil my verstout om te sê dat die Everest my die meeste beïndruk het van al die voertuie in hierdie segment waarmee ek die voorreg gehad het om in soortgelyke omstandighede te ry, en dit sal my eerste keuse wees as ek met so ’n SUV die veld moet gaan aandurf.

Op die pad was die gerieflike rit en stil kajuit, selfs op sinkplaat geriffelde grondpaaie, indrukwekkend en is die Everest myns insien hier die segmentleier.



Opgekikker

Ford doen gereeld opknappings en verbeterings aan sy modelle, met die Everest wat laat laasjaar ook onder die mooimaakmes deurgeloop het.

Verbeterings sluit in die nuwe 2 liter bi-turbo enjin wat nou ook aan ’n 10-spoed outomatiese ratkas gekoppel is om krag na al vier die wiele te stuur. Ook die veerstelsel en onderstel is verfyn wat in die nuweling sorg vir verbeterde paddinamika, ritgehalte en natuurlik ook veldryvermoë.

Volgens Ford is dit danksy die herposisionering van die teenrolstaaf. Die resultaat is wat ons betref ’n voertuig wat die standaard stel vir die mees gemaklike SUV in hierdie segment. Die stuurgevoel is skerper, beter en as jy die ou grote deur die draaie looi, is bakrol merkbaar minimaal.

Die alarm is verbeter met ’n Thatcham kamerastelsel om meer veiligheid te bied teen inbrekers. Binnekant het die goeie afwerking, duursame sagte materiale en hoë vlakke van standaard veiligheids- en ander tegnologiese geriefies by ons LTD model beïndruk. Aanpasbare spoedbeheer, blindekol monitor, en baanhou beheer (lane keep assist) is deel van die aktiewe veiligheidstelsels in die Everest LTD.



Veiligheid

Passasierveiligheid het ook aandag gekry en die Everest 2.0 bi-turbo 4x4 XLT is standaard toegerus met sewe lugsakke, stabiliteitsbeheer, heuwel wegtrekbeheer en verbeterde omrolstabiliteit.

Op die pad en in die veld is die nuwe 2.0 bi-turbo diesel wat 157kW en 500Nm maksimum kragte lewer met die 10-spoed outokas, ’n groot verbetering op die 3.2 liter 5-silinder 6-gang outomaties. Nie net is versnellerreakies vinniger nie, die ratkas voel optimaal gunstig wanneer daar wringkrag in die veld teen lae toere benodig word, of wanneer teen topsnelheid ’n voertuig op die ooppad verbygesteek moet word. Die gemaklikheid waarmee die 2.0 liter diesel versnel en deur uitdagende terrein trek, het ons verbaas gegewe dat dit slegs ’n 2.0 liter enjin is wat die groot luukse lyf van die Everest rondsleep.

Ook brandstofverbruik is met die nuweling verbeter. Ford se amptelike verbruiksyfer in ’n gemengde siklus is 7,6l/100km. Ons kon egter slegs 8,9l/100km gemiddeld oor die totale afstand van bykans 2 800km afgelê aanteken. Dit sluit in die sleepwerk, sandry asook lang afstande op die ooppad. Indrukwekkend nietemin.



Segmentleier

Binnekant is die Everest die segmentleier wat grootte en passasierruimte betref, danksy die Ford se dimensies buite wat langer, hoër en breër is as sy teenstanders in die bakkie-gebaseerde SUV segment. Boonop bied die Everest die langste wielbasis in sy segment. Die resultaat is ruim kop-, skouer- en beenspasie vir al sewe insittendes wanneer die 2de ry sitplekke vorentoe geskuif word. Die rugleunings van die 2de ry kan ook skuins agtertoe verstel word vir ’n gemaklike leunstoel-tipe gemak. Word die 3de ry sitplekke platgeslaan, bied die reuse laairuimte meer as genoeg spasie vir vyf insittendes se baggasie vir ’n wegbreeknaweek. Slaan jy boonop die 2de en 3de rye gelyktydig plat, kan ’n bergfiets gemaklik inpas asook naweek bagasie vir ’n klein gesin.

Die kajuit bied heelwat klein pakplek vir drinkbottels en ander snuisterye asook aparte lugversorging en verstelling vir agterste insittendes.

Die Infotainmentstelsel is wat ons betref ook klasleidend en werk met Ford se opgegradeerde SYNC3 en is die ikoon-beheerbare menu intuïtief en maklik om te gebruik. Die klank- en kommunikasiestelsel kan met behulp van Apple Carplay of Android Auto gekoppel word. Die SatNav stelsel bied boonop toegang tot veldrykaarte. Praktiese geriefies soos 2 x USB koppelpunte voor maak die lewe gemakliker. ’n 220v kragpunt vir die 2de ry sitplekke soos in die Limited topmodel sou egter ’n pluspunt wees.

Tans speel die Ford Everest tweede viool wanneer dit kom by verkope. Ons is egter van mening dat die opgedateerde Everest tans die beste SUV in sy segment is danksy ’n beter ritgehalte en ratkas, beter veldryvermoë asook groter spasie vir insittendes.

In geheel beskou is die Everest meer ’n meer gevorderde voertuig as sy huidige teenstanders.