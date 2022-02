GBV-hof word ’n werklikheid

In Desember 2021 het die regering die Katutura-landdroshof as ’n hof vir geslagsgeweld (GBV) geïdentifiseer, en toerusting word tans geïnstalleer wat in die komende maande funksioneel behoort te wees.Toe sy die wysigingswetsontwerp op die Bekamping van Gesinsgeweld ter tafel gelê het, het minister van justisie Yvonne Dausab gepoog om spesiale reëlings te tref wat insluit, maar nie beperk is nie tot, getuienis gee agter ’n skerm of in ’n ander vertrek wat met die hofsaal verbind is deur middel van geslote kringlooptelevisie of ’n eenrigtingspieël vir kwesbare getuies.Die wetsontwerp maak ook voorsiening vir die hof om verdere bepalings by te voeg om die oortreder te beveel om aan ’n berading- of behandelingsprogram deel te neem. Voorts verg dit nou ’n kennisgewing van enige oortreding van ’n beskermingsbevel deur die polisiebeampte wat die dossier aan die klerk oorhandig het wat die hofbevel uitgereik het om te verseker dat ’n notasie in die betrokke lêer aangebring word.“Laastens is dit belangrik om te sê die wetsontwerp verduidelik dat beskermingsbevele en enige verwante kriminele aanklagte gelyktydig gevolg kan word. Dit verplig polisiebeamptes wat dossiere open ten opsigte van ’n klagte van gesinsgeweld om ’n klaer in kennis te stel van die moontlikheid om om ’n beskermingsbevel aansoek te doen terwyl die kriminele klag hangende is,” het sy gesê.Dausab het bygevoeg dat hoewel baie meer gedoen moet word om ’n einde te bring aan geweld teen besonder kwesbare persone soos vroue, kinders en persone met gestremdhede, die voorlegging van hierdie wetsontwerp ’n belangrike stap in daardie rigting is.Volgens haar stel dit beleidmakers in staat om leiding te neem in die verandering van houdings- en sosiale patrone. Dit verhoog verder bewustheid oor die regte van alle persone wat slagoffers van geweld is. – [email protected]