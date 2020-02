Geen keer aan vegter Coenie

Die brawe vegter Coenie Esterhuyse. Foto: verskaf

Yolanda Nel – Bykans 11 jaar gelede, op 15 April 2009, het die lewe vir een gesin van Keetmanshoop vir altyd verander met die geboorte van hul seun.

Vandag veg die dapper jong man steeds sonder keer.

Klein Coenraad (Coenie) Esterhuyse is ses weke te vroeg gebore ná sy ma, Marlize, tydens haar swangerskap hipertensie ontwikkel het. Met geboorte het Coenie se hart gaan staan en dokters moes spartel om die klein lyfie aan die lewe te hou.

Hy is met ’n helikopter na Medi Clinic in Windhoek gehaas, maar het sy hart tydens die vlug nog twee keer gaan staan. Omdat Marlize ’n noodkeiser ondergaan het, moes sy alleen in Keetmans agterbly terwyl haar man, Dian, saam met hul pasgebore seuntjie moes reis.

In Windhoek was Coenie vir sewe dae in die intensiewe sorgeenheid voor hy na ’n gewone saal oorgeplaas is. Drie dae later kon hy huis toe gaan.

Maar dit was nie die einde van Coenie se verhaal met hospitale en dokters nie.

“Coenie het nie soos ander babas van sy ouderdom begin kruip, opstaan en loop nie, en teen die tyd wat hy twee was, moes ons hom na ’n spesialis in Kaapstad neem,” sê Marlize. ’n Sist is in Coenie se ruggraat ontdek, wat drukking op die rugmurg en senuwees geplaas het. “Dus kon die seine nie van sy brein na sy beentjies gaan nie. ’n Senuwee-toestand wat sy bene en looppatrone affekteer, is ook gediagnoseer.”

’n Jaar later is die gesin terug Kaap toe om die sist te verwyder en het daar maande se fisioterapie vir die kleuter het voorgelê. Tog, enkele weke na die operasie het Coenie begin loop, maar ongelukkig was die opgewondenheid van korte duur: Sy voetjies en knieë het na binne gedraai.

Dié terugslag was vir hom egter geen struikelblok nie. “Hy is skool toe en het selfs aan atletiek deelgeneem,” sê Marlize trots. In 2017 is Coenie weer Kaap toe vir nóg ’n operasie. Dié keer het die spesialiste albei sy bobene gebreek, reg onder die heuppotjie, en dit gedraai dat sy voetjies en knieë na vore gewys het. Die frakture is met staal plate geheg.

Marlize sê die operasie was ’n sukses, maar was Coenie vir eers in ’n rolstoel en het daar weer maande van fisio vir hom voorgelê. Volgens spesialiste sou hy van voor af moes leer loop – ’n proses wat twee jaar kon neem. “Maar, soos ons teen dié tyd vir Coenie ken, het hy weer almal stom geslaan met sy deursettingsvermoë en het hy binne ses maande weer geloop én gehardloop!”

Omdat Coenie nog so jonk is, groei die been tans oor die plate waarmee sy bene geheg is, wat ernstige komplikasies tot gevolg kan hê as dit nie verwyder word nie. Dus sal Coenie, wat in April 11 word, later vanjaar ’n operasie moet ondergaan om die plate te verwyder en om spalke vir sy voete te sit om dit te help stut sodat die herstelproses normaal kan voortgaan.

“Ons is dankbaar vir familie en vriende wat ons die afgelope 11 jaar emosioneel bystaan, want sonder hulle sou ons dit nie gemaak het nie,” sê Marlize. Coenie het intussen ’n sussie en boetie ryker geword en geniet elke oomblik van ouboet wees.

Hoewel die operasie vir Coenie noodsaaklik is, lê ’n geweldige hersteltydperk vir hom voor. “En daar is altyd die risiko dat hy in die toekoms weer ’n operasie moet ondergaan, omdat die sist in sy ruggraat nie heeltemal verwyder is nie,” sê Marlize.

Ten einde geld in te samel vir Coenie om die operasie te ondergaan, is die familie besig met ’n insameling wat op 4 April in die KPS skoolsaal op Keetmanshoop gehou word. “Daar gaan lekker met Takes 2 gedans word en dit sluit ’n ete in,” sê Marlize.

Kaartjies kos N$150.

Die geld sal gebruik word om Coenie se mediese kostes te dek – uitgawes wat reeds meer as N$110 000 beloop. Dit sluit ook nie reis- en verblyfkostes in die Kaap in nie.

Vir meer inligting of om by te dra, kan Marlize by 081 311 0805 of Dian by 081 283 3955 gekontak word.