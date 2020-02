Gestremde seun droom groot

Peter (regs) en sy jong boetie speel met 'n huis wat hulle uit karton gebou het. Foto: NAMPA

Die 9-jarige Peter Nsamba is soos enige ander seuntjie van sy ouderdom, besig om ’n prentjie te teken.

Maar hy teken ‘n bietjie anders. Met die pen in sy mond, trek hy lyne op ’n papier terwyl sy jonger boetie trots toekyk.

Peter is met muskuloskeletale afwyking (MSD) gediagnoseer, wat tot gevolg het dat hy glad nie van sy arms, hande of bene gebruik kan maak nie.

Peter geniet dit vreeslik om skool toe te gaan, veral wanneer hulle kan sing, kuns doen en speel. Hy vertel hy gaan een dag ’n dokter word sodat hy kinders met gebrekke kan help.

Oorspronklik van Rundu, het Peter se ouers na die hoofstad getrek met die hoop om werk te vind. Vandag woon hulle in Okahandja Park en gaan Peter by die Primêre Skool Keiti se kindergarten skool. Hy het egter meer gespesialiseerde hulp nodig en sou sy ouers hom graag na die Môreson spesiale skool wou stuur.

“Peter is briljant, dit is duidelik. Hy het egter hulp nodig, veral mediese aandag en akkommodasie,” sê Zackary Itodo, voorsitter en inisieerder van die “No to Gender-Based Death and Violence” organisasie. Volgens hom kla huiseienaars waar die gesin huur baie oor die feit dat Peter homself nie kan help nie. “Die feit dat hulle so baie trek affekteer ook sy onderrig en gesondheid,” het hy gesê.

Peter se pa, Julius, meen sy kind moet soos enige ander kind ’n normale lewe kan lei, ten spyte van sy gebrek. “Ek is nie skaam vir my kind nie en kan hom nie wegstreek nie. Inteendeel, ek is baie trots op hom,” sê hy.

Hoewel Peter ’n toelaag by die ministerie van geslagsgelykheid en kinderwelsyn ontvang, is dit nie genoeg om hom te onderhou nie. Hulle benodig klere, doeke, mediese hulp en kos. Om 'n bydrae te lewer, kontak vir Zackary by 081 491 3541.