Glimlag, ten spyte van pandemie

Windhoek • [email protected] Met ’n hart vol liefde vir haar gemeenskap, het een vrou in die Goreangab nedersetting in 2004 haareerste skool geopen en spog sy vandag met ’n tweede skool in Havana.Erica Kamujame het self eers as ’n onderwyseres begin. “Ek het by ’n skool in Katutura gewerk,”vertel sy. “Maar ek kon nie help om te wonder oor die opvoeding van die kinders in Goreangab nie.Dis my plek en ek moes na die kinders hier kom omsien.”Sy het haar dagsorgsentrum met vyf kinders begin, maar vandag sien sy om na 66 kinders en hethaar skool aansienlik uitgebrei. Behalwe vir die kleuterskool, bied sy ook nasorg vir kinders wat in dieskool is. “Dan help ons met huiswerk,” sê sy.Erica het verlede jaar die nuwe skool in die Havana nedersetting oopgemaak. “Die pandemie was virons ’n groot terugslag. Ek kon nie my mense betaal nie. Maar hulle het elke dag teruggekom. Ook inJanuarie kon ons weer nie salarisse kry nie. Maar hier is ons ’n familie. Ons bly saam en eet saam engaan saam deur die moeilike tye,” sê sy.Hoewel Erica heel jaar nie munispale rekeninge kon betaal nie, gee sy nog steeds elke dag vir kindersiets om te eet.Sou jy of jou besigheid ’n bydrae wil lewer, kan Erica by 081 235 2189 gekontak word op.