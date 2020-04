Gratis leesprogram vir leerlinge in hoktyd

Windhoek • [email protected] Die opvoedkundige instelling Stimulus Maksima het in samewerking met die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) die Reading Rocket-leesprogram onlangs bekendgestel.Ouers is moedeloos en hoewel die owerhede deurentyd werk om elektroniese onderrig te implementer, heers daar steeds ’n groot mate van onsekerheid. Ouers is bekommerd oor kinders wat agter raak met skoolwerk en is onseker oor hoe om tuisonderrig te benader.Die Reading Rocket-program is dus geskep met die doel om kinders se leesvermoë op te skerp. Die program is wêreldwyd gratis beskikbaar gedurende die inperkingstyd.Stimulus Maksima vier vanjaar sy 25ste bestaansjaar. Die organisasie se programme word geïmplementeer in skole se rekenaarsentrums waar klasse aangebied word deur ’n persoon wat daarin opgelei is, sowel as in privaatklasse waar kinders meer persoonlike aandag kan geniet.Die doel is om kinders se toereikende leesvaardighede te ontwikkel. Die programme kan ook tuis gebruik word.Me. Lotta Engelbrecht, eienaar van Stimlus Maksima, sê dit is belangrik om te besef dat leerlinge in dieselfde klas se leesvaardighede totaal kan verskil ná die inperkingstyd. “Kinders moet nou, meer as ooit, kan konsentreer en toereikend kan lees. Reading Rocket gaan hulle verseker daarmee help en sommer op die koop toe ’n liefde vir lees kweek.”Die leesprogram kan maklik afgelaai word en ouers hoef nie bekommerd te wees dat dit al hulle data sal gebruik nie. Met dié dat die program aanlyn werk, word kinders ook nie deur die dag blootgestel aan die versoekings van die internet nie. Kursusse vir skoliere van graad 1 tot graad 12 word aangebied en daar is meer as 40 stories in Afrikaans én Engels vir elke graad beskikbaar.“Ons droom was nog altyd om kinders te laat lees. Ons wil hê ’n groter persentasie leerders moet met toewyding lees en ons wil graag ouers in hierdie tyd kan bemagtig” sê Engelbrecht.Volgens haar is dit deel van Stimulus Maksima se visie om kinders toe te rus met die nodige leesvaardighede. “Wanneer kinders met begrip kan lees, is hulle meer kreatief en beskik hulle oor beter selfvertroue. Ons wil kontinuïteit bewerkstellig. Indien jy ’n vaardigheid vir twee weke of meer afskeep, gaan jy agteruit,” sê sy in ’n mediaverklaring.Engelbrecht meen die Reading Rocket-program is die ideale oplossing vir ouers wat nie weet hoe om hulle kinders tydens die inperking produktief te hou nie.Sy sê vandat die program bekendgestel is, het meer as 6 000 gesinne reeds ingeteken, met nóg gesinne wat die program elke dag aflaai. “Ons hoop om nog talle huishoudings te bereik in die volgende paar weke.”“Ouers van Namibië met kinders wat in Suid-Afrika op skool is, was van die eerstes wat ingeteken het, so bravo vir Namibië!” sê sy.Volgens René Zietsman, projekorganiseerder van jeugprojekte by die ATKV, het ouers van Namibië, asook van Botswana, reeds ingeteken.“Ons glo daar is menige ouers in ander lande wat graag hulle kinders in Afrikaans wil laat lees.” Sy moedig almal aan om woord van dié program te versprei.Besoek https://www.stimulusmaksima.co.za/product/reading-rocket-home-edition/ om die program af te laai.Foto Pixabay