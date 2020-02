Groot bederf by die vismark

Yolanda Nel - Dis al ’n tradisie. Ek en my vriendin vier elke jaar Valentynsdag saam. Dan herdenk ons ons vriendskap wat al amper drie dekades duur.

Die knaap stem in om na die baba te kyk, want tot hy weet mens meng nie in met ’n tradisie nie. Ons kies koers Cape Town Fish Market toe, want dit is tyd vir bederf. En hoe anders word jy bederf as met sushi.

Toe ons daar stop, wonder ek of ons nie eerder ’n bespreking moes gemaak het nie, maar ons kry darem ’n plekkie waar ons ons gemaklik kan maak vir die aand. Ons bestel kleurvolle mocktails wat heerlik verfrissend is.

Hoewel ek die groenlig by my dokter gekry het dat sushi regtig okay is om te eet, speel ons dit eerder veilig. Ons bestel ’n verskeidenheid sushi wat in warm olie gedoop is, gerookte salm happies en prawn popcorn.

’n Paartjie langs ons (wat ons ken) wonder hardop of ons twee in staat is om die borde vol kos klaar te maak. Ons glimlag net, want wanneer dit by sushi kom, moet ons liefs nie onderskat word nie.

Dit is ’n smelt-in-die-mond ervaring en ek wens ek kan die bederf meer gereeld bekostig. Die atmosfeer is heerlik en die personeel vriendelik en vinnig. Ons kelner was gereeld by ons om seker te maak ons benodig nie nog iets nie, sonder om ’n oorlas van homself te maak.

Maar toe ons die rekening wou betaal, was hy ongelukkig nêrens te vinde nie, maar het sy spanmaat vinnig vir hom ingestaan om ons te help.

Beslis ’n plek waar ek weer sal gaan eet.