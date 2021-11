Groot makietie by Brakwater

Windhoek • [email protected] Merk jou kalender vir Saterdag, 6 November en ry uit na Brakwater plot 52 vir ’n jolige makietie om geld in te samel vir die brawe mans en vroue wat help om brande te bestry wat op baie dele in die land woed.Volgens een van die organiseerders, Chané Hälbich is hierdie geleentheid baie belangrik omdat vuurtoerusting nodig is om brande te slaan wanneer dit uitbreek. “Dit is ’n groot probleem om brande, veral in die Brakwater en Elisenheim omgewings, te slaan. Dis hoekom ons hierdie insamelingsprojek hou.”Gaste kan Saterdag uitsien na heerlike vermaak en ’n verskeidenheid van stalletjies, met Maryke Mertens, Ernst Swarts, Savannah Collins, Riaan Smit, Heiko Doedens en Claudine Nelson wat op die verhoog verskyn.“Die ondersteuning tot dus ver is fenominaal en besighede en individue het in massas hulle hulp aangebied,” vertel Chané.Hierdie is ’n geleentheid vir oud en jonk, en die jongspan sal beslis besig gehou word by die markdag.En wat is ’n mark dan sonder iets te ete en te drinke?“Daar is te veel om te noem. Ons is baie opgewonde,” sê Chané. Daar is ook lootjies beskikbaar teen N$30 elk, met groot pryse op die spel.Die mark is van 10:00 tot 16:00 oop en toegang is N$10 per persoon.Maar die joligheid eindig nie daar nie: Om 18:00 maak die span reg vir ’n heerlike dans waarvoor kaartjies N$100 elk kos.Vir meer inligting, skakel gerus die organiseerders by 081 421 3209 of 081 253 2620.