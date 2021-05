Groot planne om diegene met gestremdhede te help

Ellen Jacobs

Yolanda Nel

In ‘n poging om ‘n veilige hawe vir persone met gestremdhede te bied, word meer as N$65 miljoen

benodig om die oord op die been te bring.

Aan stuur van sake is Ellen Jacobs en sy glo dat die planne binne ses maande ‘n werklikheid sal wees.

“Jong mense met gestremdhede wat konstante sorg benodig word altyd Suid-Afrika toe gestuur

omdat hier geen so oord in Namibië bestaan nie,” vertel sy. Sy wil dit alles verander.

“Ons moet ons mense huis toe bring en vir hulle ‘n veilige tuiste in hulle eie land bied,” sê Jacobs oor

die Living Water Home of Hope and Healing Village. Jacobs het reeds ‘n plaas in gedagte vir die oord,

sowat 135km van Okahandja na Hochveld. Die grond alleen beloop N$15 miljoen. “Die huidige

strukture op die plaas kan gebruik word om die oord mee op te gradeer.”

Sowat 60 persone sal hier huisves kan word. Daar sal ook akkommodasie geriewe vir ouers en

familielede wees, indien hulle wil kom kuier. Inwoners sal in ‘n gemeubileerde kamer kan intrek en

net beddegoed word benodig. Daar sal ook drie gebalanseerde etes voorsien word. Die hoop is om

‘n voltydse doktor aan te stel, sowel as verpleegsters. “Ons beoog ook ‘n salon wat ons inwoners

lekker kan bederf,” sê Jacobs.

By die oord sal inwoners verskeie vaardighede kan aanleer, van tuinwerk en kombuiswerk tot

kunswerk en houtwerk. Volgens Jacobs wil hulle self-onderhoudend wees en hulle eie groente,

vrugte, vleis, melk en eiers produseer.

Die oord sal so 135km van Okahandja na Hochveld geleë wees. Jacobs het reeds voorbrand gemaak

en ‘n winkel in Okahandja genader om hulle produkte te verkoop. “Die winste sal weer teruggeploeg

word na die inwoners.”

Jacobs het reeds die adjunk minister van gestremdhede, Alexia Manombe-Ncube, oor die planne

gesien en die organisasie is goedgekeur.

Belangstellendes kan op drie maniere ‘n bydrae maak, naamlik ‘n finansiële donasie, die skenk van

arbeid, gereedskap of materiaal of die skenking van kos. Jacobs kan gekontak word by 081 575 7403.