Hap in ’n japtrap: Tuna-tjippie-kasserol

Die sukses van ’n tuna-kasserol lê in die kontras tussen die krakerige bo-kors, borrelende kaas en romerige visvulsel. Dié resep is aangepas uit The Byrnes Settlers Recipe Book wat in 1979 uitgegee is ten bate van die Natal Settlers Memorial Home, ’n tehuis vir bejaardes in Durban.

Die resep kom uit Saam, uitgegee deur Struik Lifestyle, Penguin Random House.



Bestanddele

80 ml botter

230 g vars knopiesampioene, deurgesny of 1 blikkie, gedreineer

80 ml gekapte ui

2 blikkies (170 g elk) tuna in olie, gedreineer en gevlok

125 g bevrore of geblikte ertjies

Gerasperde skil en sap van 1 suurlemoen

Sout en peper

60 ml koekmeel

625 ml melk (of helfte melk, helfte hoenderaftreksel)

Sout en swartpeper

Bolaag

125 ml gerasperde cheddarkaas

1 pak (125 g) aartappelskyfies, gekrummel



Maak dan só

Voorverhit die oond tot 180 °C. Smeer ’n vlak kasserolbak.

Verhit helfte van die botter oor matig hoë hitte, voeg die sampioene en uie by en soteer tot die uie sag is. Voeg die gevlokte tuna, ertjies, suurlemoenskil en suurlemoensap by. Skep in die voorbereide bak.

Smelt die res van die botter oor matige hitte, roer die meel by en roer vir 2 minute. Voeg die melk geleidelik by en roer tot glad en die sous verdik het. Proe en geur met sout en peper na smaak. Giet die sous oor die tunamengsel.

Bolaag: Meng die kaas en aartappelskyfies en strooi bo-oor die tunamengsel. Bak vir 25 minute.



Kors-variasies

• Vervang die tjippies met gekapte neute en meng met die krummels van 3 snye roosterbrood. Geur die krummels met rooipeper en 25 ml gesmelte botter of olyfolie.

• Sny 4 tot 6 snye ou brood in blokkies, braai in botter of olyfolie, geur met sout en peper en strooi saam met gerasperde kaas oor die vis.

• Braai gesnipperde uie bruin in olie en strooi oor die tunamengsel.

• Rol 100 g pretzels of nachos-skyfies fyn, meng met 30 ml gesmelte botter, gedroogte of vars kruie en 180 ml gerasperde parmesaankaas, strooi oor kasserol voor dit oond toe gaan.



Kort-kortpad tunakasserol:

Meng 1 x 410 g blikkie sampioenroomsop met 125 ml melk in klein kasserolbak. Dreineer en vlok 1 blikkie tuna, meng dit saam met 250 ml aartappelskyfies en 250 ml gaar ertjies by die sop-en-melkmengsel in die kasserolbak.

Strooi 125 ml aartappelskyfies en 125 ml gerasperde kaas oor.

Bak in voorverhitte oond by 180 °C vir 25 minute. - Netwerk24