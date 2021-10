Hier kraai omgewingsvriendelike produkte koning

Windhoek • [email protected] Wilma Garises – ’n inwoner van Swakopmund – omskep weggooiplastiek in bruikbare en unieke sakke.“My ouers het my altyd geleer om op te tel en skoon te maak,” sê Garises.Sy neem plastiek en ander weggegooide items, soos leë skyfiepakkies, en omskep dit in nuwerwetse en kreatiewe bykomstighede, van handsakke, toiletwarsakkies en potloodhouers tot beursies.Die 58-jarige is gebore en getoë op ’n plaas ongeveer 50 km buite Maltahöhe, waar haar ouers gewerk het. Ná sy graad 10 voltooi het, het sy na Swakopmund verhuis, waar sy tien jaar by ’n haarsalon gewerk het. Sy gebruik toe haar ervaring en maak haar eie salon oop, waar sy ook haar tasse verkoop.“Van kleins af het ek nog altyd van handwerk gehou,” vertel sy.Garises het sowat 20 jaar gelede begin met die maak van hoede en handsakke uit plastieksakke en sien toe ’n geleentheid om nog items te herwin. Dit is hoe sy sakke uit skyfiespakkette begin ontwerp het.“Baie mense gooi plastieksakke rond en ek het net gedink ek moet iets begin om ander te leer wat hulle met afvalmateriaal kan doen en dit in iets bruikbaar omskep.”Garises versamel herwinbare materiaal met die hulp van vriende en familie. “Uit niks doen ek iets om die omgewing skoon te maak. Alles wat ek kan herwin, herwin ek,” voeg sy by.Tans het sy ’n reeks voorskote, handsakke, toiletwaresakkies en beursies wat onder meer pryk met huishoudelike name soos Simba, Nik-Naks, Sunlight en Sugar King.Opheffing“Ek wil ander mense leer; die werklose jeug. Ek wil hulle leer om vir hulself werk te skep, want in Namibië is daar geen werk nie.”Omdat sy van ’n plaas af kom, het Garises gesê dat sy ’n behoefte het om ook vroue uit die platteland op te lei om vir hulself ’n bestaan te kan maak. Sy het tot dusver opleidingsgeriewe buite Maltahöhe ingerig.“Ek is besig om die vroue op te hef. Dit is waar my motivering vandaan kom. Ek wil ander mense help sodat hulle ook iets uit niks kan maak en ’n inkomste kan verdien. ”Hoewel die entrepreneur nie deur die Covid-19-pandemie gespaar is nie, is sy hoopvol dat haar groot planne eendag verwesenlik sal word. Sy werk tans saam met haar dogter, wat verlede jaar gematrikuleer het.Sy hoop om vanjaar nog ten minste twee mense in diens te neem om haar te help met die vervaardiging van die unieke sakke en terwyl sy dit met haar haarkappersake balanseer.“Met een masjien werk dit nie,” sê Garises en voeg by dat sy ’n klein naaimasjien gebruik wat aan haar dogter behoort, aangesien al haar ander masjiene oud is.“Alles wat ek kry, as iemand byvoorbeeld ’n handsak koop, gebruik ek die geld om die masjien te onderhou en om weer materiaal aan te skaf,” sê sy.“As ek geld kry of iemand borg my, sal ek seker maak dat ek my onderneming opbou,” sê Garises wat daarvan droom om eendag ’n fabriek te hê. “Ek wil nie hier bly nie. Ek moet groei.“Ek is 'n haarkapper en is besig, maar as ek nie daardie dag kliënte het nie, kan ek tot 20 sakke per dag sit en maak,” sê sy.Om haar besigheid te laat groei, het Garises gesê dat sy goeie masjinerie en vervoer benodig om haar produkte na die verskillende fasiliteite te neem, wat dikwels in ander dorpe en selfs ander streke is.“As jy plastieksakke het, moet dit nie weggooi nie. Plastieksakke, skyfiesakke, enigiets - kontak my net,” sê sy.Haar produkte is beskikbaar by Made In Namibia in Swakopmund of kontak Garises direk by 081 294 6287.