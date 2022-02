Hierdie boorman wil boer

Martin Nambundunga is ’n jong deeltydse kommersiële saaiboer in die Okahandja-distrik. Foto verskaf

Martin Nambundunga is ’n jong deeltydse kommersiële saaiboer in die Okahandja-distrik.

Hy is ’n boorman van beroer, wat ’n jaar gelede begin boer het.

Hy sê hy is aangemoedig om te begin boer deur een van sy kliënte, ’n plaaslike boer vir wie hy boorgate geboor het.

Nadat hy met ’n handjievol boere gesels het, het Nambundunga ’n stuk grond van 800 hektaar bekom waarvan hy 50 hektaar skoongemaak het en sewe boorgate geboor het.

Tans produseer hy krulkool, rooi uie, tamaties, geel- en wit mielies en sonneblomme.

“Ek onthou hoe ek eenkeer vir ’n boer gevra het hoekom hy meer as 5 000 ton tamaties verbou. Die boer het vir my gesê vismaatskappye het die tamaties nodig om blikkies vis te produseer. Om in die veld te wees en te sien wat my kliënte (boere) doen, het my geïnspireer om my boerderyreis te begin.”



Kennis is mag

Op ’n vraag oor uitdagings wat hy in die gesig staar, het Nambundunga gesê hy het in die vroeë dae van sy boerderyreis baie op sy plaasbestuurder en werknemers staatgemaak. Gevolglik kon hy nie tyd maak om gewasproduksie na te vors nie.

Na sy eerste produksieverlies weens ryp, het hy dit egter ’n punt daarvan gemaak om die nodige kennis op te doen om die suksesvolle boer te word wat hy tans is.

“Ek was nie self betrokke toe ek begin boer het nie, want ek het ’n ervare persoon aangestel. Ek was mal oor die idee om te boer. Ek het egter nie genoeg moeite gedoen om die belangrike goed te leer nie. Daar is baie boerderymateriaal waarna ’n mens op YouTube kan kyk.”

Hy het gesê Agribank deel baie boerderymateriaal en bied selfs opleidingsessies aan.

Nambundunga het oor sy beste ervarings in sy boerderyreis gesê om te sien hoe sy produkte groei, oes, verpak en dit direk aan sy teikenmark in Ovitoto en Okahandja verkoop, vir hom baie bevredigend is.

Hy gaan ook die ekstra myl om sy produkte na sy teikenmark te neem.



Karakter bou

Volgens Nambundunga het boerdery hom ’n beter beplanner gemaak, sy begrotingsvaardighede verbeter en bowenal het hy die verskil tussen tyd en moeite geleer.

“Begin klein en skaal op. Maak gebruik van wat jy tot jou beskikking het. As jy wag vir die perfekte omstandighede, sal jy nooit kan begin nie. Jy kan selfs groentegewasse in jou agterplaas begin plant. As jy jou vir die eerste keer in die boerdery waag, fokus eers daarop om te leer. Dit is belangrik om te leer hoe plante en diere optree,” sê Nambundunga.