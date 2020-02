Hierdie hande van hoop

Yolanda Nel Dit kan met enigiemand gebeur. Eendag het jy ’n vaste inkomste, ’n dak oor jou kop en die volgende week weet jy nie hoe om kos op jou tafel te sit nie.

Dis juis om hierdie rede wat Nicky Carstens en haar man besluit het om in 2013 Hands of Hope te stig. “Ek het ’n groot droom vir Hands of Hope en die idea is om mense weer hoop te gee,” sê sy en voeg by dat dit mense ook leer om hulle naaste lief te hê en te help.

Nicky kan nie sê hoeveel mense hulle al gehelp het nie, want soms help hulle ’n huisgesin van vyf en ander kere ’n sopkombuis van 200. “Maar dit gaan nie oor die getalle nie, dit gaan oor die hulp wat jy kan bied,” verduidelik sy.

Nicky en haar man het wel verlede jaar begin om hulle projekte te begin nommer en skat dat sowat 1 400 mense reeds ’n stukkie hoop ontvang het.

Nicky verduidelik dat mense wat hulp nodig het, vir Hands of Hope deur middel van Facebook kontak. “Soms hoor ons van ander projekte wat goeie werk doen maar sukkel, en dan gaan stel ons ondersoek in.”

Dit is vir hulle baie belangrik om ondersoek in te stel voor mense gehelp word, omdat daar so baie kansvatters is, sê sy. Want hulle doel is om mense wat sukkel weer self onderhoudend te maak.

Hierdie soort werk gaan nie sonder ’n emosionele impak nie. “Ons kom op ’n familie af wat vyf dae laas geëet het. As jy sien hoe siek hulle is en hoe hulle sukkel, breek dit jou hart,” sê sy, maar voeg by dat as jy sien hoe ander hulle harte oopmaak om te help, kry jy sommer weer nuwe krag en hoop.

Nicky glo Namibië is in die moeilikheid. “Ons ekonomie is baie swak, daar is baie mense daar buite wat wil werk. Maar hulle kry net nie werk nie.”

Hulle hoop vir Namibië is dat ons weer mekaar lief sal hê en ’n uitweg sal kan bied vir mense in nood. “Ons begin nou kyk na skuilings wat families tydelik kan uithelp, maar weens die baie regulasies sukkel ons om grond en ondersteuning in die hande te kry. Daar is hordes mense wat op die oomblik op straat of siek is en nie verder kan werk nie, en dus nie huur kan betaal nie en summier uitgesit word. Nie almal daar buite sit waar hulle sit weens slegte besluite of uit eie toedoen nie.”

Hands of Hope help veral met kospakkies, terug skool toe inisiatiewe en sopkombuise. Hulle raak ook betrokke in gevalle wanneer blikkieshuise afbrand.

Indien iemand hulp nodig het, besoek gerus Hands of Hope se Facebook-blad. Hier word alle projekte waar mense betrokke kan raak, ook gepubliseer.