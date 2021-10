Hoofstad ’n sanitêre tydbom

Windhoek • [email protected] Informele nedersettings in die hoofstad sal heel moontlik eendag met ’n lelike skok wakker word as die munisipaliteit nie vinnig beweeg om genoegsame sanitasiedienste aan ongeveer 50 000 inwoners in drie kiesafdelings lewer nie.Aangesien Windhoek voor ’n ernstige sanitasie -krisis staan, is die politieke leierskap van die munisipaliteit besig om maatreëls te tref om ’n ramp te voorkom wat mense in baie gevalle dwing om die bos te gebruik om te ontlas.In ander gemeenskappe word meer as 100 mense gedwing om putlatrines te deel.Munisipale raadslede het intussen ’n mosie ingedien vir die hervatting van ’n projek vir die verskaffing van sanitêre dienste wat tot stilstand gekom het nadat die nuwe raad hul setels ingeneem het ná die plaaslike verkiesings verlede jaar.“Dit is algemeen bekend dat die projek vir die voorsiening van sanitasiegeriewe in die informele nedersettings van ons stad goed op dreef was voordat ons in Desember verlede jaar oorgeneem het. Toe ons dit oorgeneem het, is hierdie belangrike projek egter laat vaar ten gunste van ander projekte wat tot dusver nie die gewenste resultate gelewer het nie,” het Swapo-raadslid, Queen Kamati, in ’n brief van 23 September aan George Mayumbelo, waarnemende uitvoerende hoof, gesê.As gevolg van die haglike situasie, het sy gevra vir die implementering van projekte wat gerig is op die voorsiening van sanitasiegeriewe, veral in spesifieke areas van Katutura, waaronder die Moses // Garoeb-, Tobias Hainyeko- en Samora Machel-kiesafdelings.'Skokkend'“Ek dink dis ’n afskuwelike en onmenslike toedrag van sake,” het sy in die brief gesê. “Trouens, die situasie beteken ook dat ons as stad nie voldoen aan die Verenigde Nasies se doelwitte vir volhoubare ontwikkeling nie,” verwysend na die gebrek aan skoon water en sanitasie.Kamati het gesê dat sy “die situasie eerstehands waargeneem het”, wat volgens haar “erg” is en “dringend ingryping verg”.Die gebrek aan sanitasiegeriewe het inwoners van hierdie kiesafdelings genoop om in die openbaar te ontlas, het Kamati gesê en bygevoeg dat die situasie ’n Hepatitis-uitbreking kan veroorsaak.Volgens statistieke van die Windhoek munisipaliteit, het die Samora Machel kiesafdeling met 21 241 informele strukture, die grootste bevolking van mense wat in ’n informele nedersetting woon, maar die swakste diensverskaffing geniet.Tobias Hainyeko-kiesafdeling is tweede met 14 546 informele strukture, gevolg deur Moses // Garoeb met 9 052 informele strukture.Kamati het die veiligheidsgevare beklemtoon wat inwoners in die gesig staar weens ’n gebrek aan straatligte in hierdie gebiede.Terwyl sy erkenning gee aan die stad se programme om bekostigbare behuising te bied, het sy gesê dat sulke planne “nie gou sal realiseer nie, aangesien hierdie verordening na verwagting deur baie burokratiese en omslagtige beplanningsfases sal gaan”.In sy reaksie het Mayumbelo gesê dat Kamati se mosie op die raad se agenda geplaas sal word.