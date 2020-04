Hou kleuters só besig

Windhoek • [email protected] Dié “resepte” is vir ouers met kleuters wat effens keelvol is vir Peppa Pig en Dora the Explorer wat heeldag in die agtergrond dreun.Dalk wil jy vir ’n slag die televisie vir jouself hê of net jou kind se aandag vir ’n paar ure van die skerm wegskeur. ’n Bietjie old school vermaak is dalk net wat jou kind nodig het!DeegkleiHierdie klei kan vir weke hou, is nie giftig nie (ons weet kleuters druk soms goed in hulle monde) en sal jou kind vir ure kan besig hou.2 k (500 ml) water1 k (250 ml) sout2 e (30 ml) olie1 e (15 ml) kremetart2 k (500 ml) koekmeelvoedselkleurselMetode:Kook water, sout, olie en kremetart saam. Voeg koekmeel en kleursel by en roer tot die deeg ’n bal vorm en nie meer aan die kante plak nie.Knie baie goed en bêre in ‘n lugdigte houer in die yskas.Bron: Manna & Kwarteltjies – Lekkerbek resepte“Snaakse slym”Dit lyk soos vloeistof, maar breek en kraak asof dit solied is. Dit sal jou kleuter (en dalk selfs vir jou) fassineer.1 k (250 ml) mielieblom100 ml water¼ t (1,2 ml) voedselkleurselMetode:Plaas die mielieblom in ’n bak en roer die water geleidelik by tot ’n pasta vorm wat styf sowel as loperig is, en effens moeilik is om te roer.Voeg ’n paar druppels voedselkleursel by.Giet die mengsel op ’n bakplaat uit en laat jou kind dit druk, trek en knyp.Wenk: As die mengsel te hard word, gooi net weer ‘n paar drupples water by.Bron: Babas & Peuters – Hoe om hulle te oorleef