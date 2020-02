Hulp vir baba Chantel gevra

Mariana Hanse en haar dogter Chantel. Foto: verskaf

Yolanda Nel Amper ’n jaar ná ’n baba van Gibeon met ’n waterhofie gebore is, is daar steeds nie dreineringspype in Windhoek vir die klein pasiënt beskikbaar nie.

Baba Chantel Hanse is verlede jaar op 14 Maart gebore en dokters het gesê dat hulle onmiddellik ’n dreinering sal moet doen. Haar ma Mariana is herhaaldelik gesê om op ’n ander dag terug te kom, maar daar was nog nooit dreineringspype beskikbaar nie. “Hulle is verlede week vir die soveelste keer weer huis toe gestuur,” sê Genesia Uruon, Mariana se niggie.

Die familie het ’n paar keer van Gibeon na Windhoek toe gery vir die behandeling, maar dan moet hulle weer omdraai. “Die familie gaan nou maar eers na die staatshospitaal op Mariental sodat hulle die Katutura hospitaal kan bel om te hoor of die pype al gekom het,” het sy gesê.

Die antwoord was nog nooit positief nie.

“Daar was nog net een keer wat daar twee pype beskikbaar was, maar volgens die dokter was dit nie genoeg nie,” sê Genesia. Die dokter kon ook nie sê hoeveel dreineringspype Chantel gaan benodig nie.

Hulle is nou besig om geld in te samel om ’n privaat dokter te nader.

“Ons is dankbaar dat Chantel gesond is, behalwe dan nou vir die waterhofie,” sê Genesia. “Sy is amper ’n jaar oud en gesels lekker saam. As sy sien jy eet iets wat sy ook wil hê, dan sê sy vinnig vir jou, ‘ou my,’” lag sy.

’n Waterhofie word gekenmerk deur ’n oormatige opeenhoping van vloeistof in die brein. Volgens ’n berig op Netwerk24, is die sogenaamde “water op die brein” eintlik serebrospinale vloeistof wat die brein en rugmurg omring. Die gevolg van ’n oormaat daarvan is ’n abnormale vergroting van ruimtes in die brein. Dit oefen potensieel skadelike druk op die omliggende breinweefsel uit.

Indien enige iemand finansieël wil help, kan Genesia by 081 722 2514 geskakel word.

Verskeie oproepe aan die Katutura staatshospitaal oor Chantel se situasie het onbeantwoord gebly.