Hyundai se nuwe Venue

Die regte plek om te wees

Kaapstad • Dirk Gallowitz

Kompakte es-joe-wees is tans die gewildste onder motorkopers. Ekonomies, bekostigbaar en moderne vervoer waarmee weeksdae die tekkie op die teerpad tjank en naweke en vakansies die stofpaaie verken kan word.

Volkswagen het onlangs sy klein T-Cross bekendgestel en dit blyk op die oog af so gewild soos pannekoek by die kerkbasaar te wees. Veral onder die jonger generasie motorkopers.

Hyundai het sopas sy antwoord daarop in die A-segment bekendgestel. Die nuweling staan bekend as “Venue“ en die Koreaanse vervaardiger brei daarmee sy reeks sportnutse uit tot ses modelle.

Met die Kona, Creta en Tucsan wat in grootte en prys bo die Venue in die Hyundai-hiëragie geplaas word, bied die nuwe motor aan kopers egter ’n waarde proposisie teen ongeveer N$300 000, sonder om styl en toerusting in te boet.

Die Venue word in Indië gebou en het vroeër vanjaar reeds aandag getrek toe dit tydens die New York motorskou gedebuteer het.



Avontuurgerigte ontwerp

Terwyl die Venue kompak en relatief klein in statuur vertoon, spreek die moderne styl, avontuurgerigte ontwerp en praktiese afwerking van forse aggressie en pretsoeker-“persoonlikheid”, eerder as wat dit net ’n stofpadtrapper of stadsploeter wil wees.

Die sy-aansig het sterk trekke na Volvo se stylvolle XC40, terwyl die vooraansig gedomineer word met die forse, ja selfs brutale, sierrooster in die ontwerptrant van hedendaagse Duitse luukse waens. Die Venue se sterkste teenstanders is egter meer die VW T-Cross, Ford Ecosport, Mahindra XUV300 en selfs Renault se Captur.

Agter is die lyne sterk, maar skoon met ’n konkawe agterklap en treffende ligontwerp wat die oog streel.

Met die Venue wat as Hyundai se goedkoopste sportsnuts in hul SUV-modelreeks wegtrek, hoop die Koreaanse vervaardiger dat die nuweling byval sal vind onder jong, energieke en avontuurlustige kopers.

Hyundai het drie modelle plaaslik bekendgestel naamlik die intree “Motion”, ’n middelvlak “Fluid” en die topmodel “Glide”.



Verrigting

Soos tans die geval is in die segment waarin die Venue kompeteer, gebruik Hyundai nou ook ’n 1.0 liter, 3-silinder turbopetrol enjin. Die Kappa 1.0 T-GDI enjin is egter die enigste enjin kragbron in al drie modelle beskikbaar, maar kopers kan kies tussen ’n 6-spoed handratkas of 7-spoed dubbelkoppelaar (DCT). Aandrywing is slegs deur die voorwiele.

Die 1.0 liter enjin is soortgelyk as die wat in die groter Kona gebruik word en lewer 88kW teen 6000rpm en 172Nm (1500 – 4000rpm) se piekkragte wat in die ligter Venue vir wakker verrigting op die pad sorg.

Ons kon tydens die onlangse bekendstelling beide ratkaste beproef oor van die mees uitdagende Bolandse bergpasse en ek was verstom hoe gemaklik en vinnig die oorskakelings van die DCT ratkas is. Dit is duidelik dat Hyundai se voortdurende ontwikkeling van hul “direct-shift” outomatiese ratkasse vrugte afwerp, want die 7-spoed DCT van die Venue is ’n juweel en staan geensins in die skadu van VW se toonaangewende DSG-outomatiese ratkas nie.

Die DCT outokas is dan ook my gunsteling, ten spyte van die bykans N$30 000 pryspremie bo die handrat modelle.

Amptelike brandstofverbruik word aangegee as 6,5l/100km vir die handrat modelle, terwyl die DCT weergawes 6,9l/100km gebruik in ’n gemengde siklus van stad- en ooppadry.



Op die pad

Met die Venue se effe hoër grondvryhoogte was dit te wagte dat paddinamika negatief beïnvloed sou word, maar die nuweling se onderstel en veerstelsel is effe aan die fermer kant ingestel met die stuur net genoeg belaai vir goeie terugvoer en gevoel deur die draaie. Greep deur die vinnige swiepe en kort draaie van Franschhoek-pas was verbasend goed, terwyl balans en algehele paddinamika ons beïndruk het. Selfs die remme het ná talle harde remsessies steeds vertroue ingeboesem.

Ons het in dieselfde tyd VW se T-Cross in R-Design getoets en kon die twee teenstanders direk met mekaar vergelyk. Ons was verras om te vind dat die Venue nie net dinamies beter gevaar het as die T-Cross nie, maar ook ’n veel meer gesofistikeerde en stiller rit as die meer gerekende Duitser gebied het.

Die T-Cross se bandprofiel was weliswaar laer, maar die veerstelsel het tekortkominge uitgewys wanneer oor spoedwalle gery was.



Binne

Die kajuit van die Venue is heel ruim vir ’n kompakte sportsnuts en bied sitplek vir vyf insittendes, hoewel die rugby eerstespan se voorry maar moeilik op die agtersitplek sal pas. Die laairuimte kan 350 liter se bagasie neem.

Die praktiese binneruim is goed uitgelê en grotendeels afgewerk met harde materiale. Tog vertoon die kajuit geensins goedkoop of swak afgewerk nie, met gemaklike sitplekke wat in sagte, duursame materiaal beklee is.

Tydens die bekendstelling het ons net die “Fluid” en “Glide” modelle bestuur wat beide relatief goed toegerus is.

Die raakskerm infotainment-stelsel by beide modelle is opvallend en so ook die skoon uitleg van die skakelaars en verstelknoppe op die middelkonsole. Die kleurraakskerm bied toegang tot ’n omvattende reeks hulp, inligting en vermaakfunksies asook Android Auto/Apple Carplay koppeling vir slimfone, met die “Glide” wat klimaatbeheer, sleutelose aan/afskakel, LED-ligte wat om hoeke kan skyn as jy draai, LED dagryliggies asook voorste kolligte as standaard toerusting insluit.



Veiligheid

Die Venue word toegerus met verskeie standaard veiligheidstoerustings wat insluit ABS remme, ses lugsakke (twee voor, twee kant- asook twee gordyn-tipe aan die sykante) vir die Fluid en Glide modelle. Daar is ook Isofix-koppelpunte vir babastoeltjies.

Terwyl die intree model net twee lugsakke voor bied, kry al die modelle elektroniese stabiliteitsbeheer (ESC) met elektroniese remkragverspreiding (EBD) asook remhulp wanneer die motor ’n noodstop moet maak. Al die Venue-modelle kom ook standaard toegerus met heuwelwegtrekhulp (HSAC).



Ten slotte

Hyundai se Venue is verseker die regte produk op die regte tyd vir die Koreaanse vervaardiger se modelreeks. Nie net is dit die beste teenvoeter vir die baie gewilde VW T-Cross wat goed doen nie, dit is na ons mening in meeste opsigte beter as die Duitse buksie. Die enjin lewer beter verrigting met daai DCT outokas wat seepglad en blitsvinnig oorskakel, selfs wanneer jy hom platvoet looi!

Verder hanteer die Venue beter en voel meer afgerond op die pad met ’n stiller kajuit en gemakliker sitplekke. Die tjêrrie oppie koek is Hyundai se gemoedstrelende waarborg en diensplan.

Dis net daai naam – vertel jy nou vir my hoe vra mens ’n karwag by die mall om jou te help soek na jou “Venue”as jy as hom ge-“misplace” het?