In die skadu’s van engele Sondag op die kassie

In die skadu’s van engele is ’n dankbaarheidsreis saam met die Suid-Afrikaanse sanger AndréSchwartz waar liefde die voortou neem, genade die roetewyser is en die vlerke van engele die skaduverskaf.Hierdie reis van liefde en teruggee het sy oorsprong gehad om ’n braaivleisvuur waar ’n vriend vanAndré genoem het dit is tyd vir ’n kersalbum asook ’n nuwe Kersfeeslied. Die lied, Ek wens vir jou ’nKersfees, is gebore en daar word besluit om ’n konsertreis te onderneem na Namibië en gratisvertonings in Windhoek en Swakopmund te hou om terug te gee.In die skadu’s van engele word Sondag (22 Augustus) onderskeidelik om 10:30 en 12:00 op kykNETen kykNET NOU! uitgesaai.Die konserte was in die opelug en ’n besonderse ervaring vir almal teenwoordig. Elke persoon watdie konsert bygewoon het, moes ’n geskenk vir ’n kind bring. “Die aantal geskenke en kwaliteitdaarvan het my sprakeloos gelaat,” sê André, “eintlik in trane”.Hierdie letterlik kombivragte vol geskenke is uitgedeel by kinderhuise en hospitale. “My emosies hetmy gereeld oorweldig wanneer ek dink aan die voorreg om vir hierdie beeldskone kinders ’n geskenkte kan gee. Van een hand na die ander. Alles net liefde en seëninge,” vertel hy.Die program self neem jou saam op reis deur Namibië en sluit ook in-diepte gesprekke met Andréoor sy pad met Covid, MND, sy liefde vir diere, vriende en oumense in. Kykers kuier ook saam metAndré op sy plaas en beleef sy ma, sy diere, sy vriende, sy gees en sy wyshede.“Hierdie program is ’n mylpaal in my lewe - ek voel uiters bevoorreg dat ek die kans gegun is om so’n program te kon maak.”Sien die lokprent hier