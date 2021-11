Inwoners eis skadevergoeding

Windhoek • [email protected] Sowat 40 gesinne in Katutura se Damara-lokasie het skade aan elektriese toestelle gely weens ’n “tegniese fout”.Tydens die vervanging van ’n transformator deur die Windhoekse munisipaliteit in Augustus 2020, is verskeie toestelle beskadig, en die families eis nou vergoeding.Stanley Isaacks het gesê hy het minstens N$33 000 bestee aan die herstel en vervanging van toestelle wat op die dag beskadig is. Toe die insident plaasgevind het, het die munisipaliteit werknemers gestuur om die beskadigde eiendom te assesseer.“Ons het vir hulle ons elektriese toestelle gewys wat beskadig is en hulle het vir ons gesê ons moet na meubelwinkels gaan en kwotasies kry. Ons het dit na die elektriese afdeling gestuur. Sedert verlede jaar het ons tot nou met hulle baklei. Ons kan dit nie meer vat nie. Ons het ’n oplossing nodig vir ons beskadigde eiendom,” het hy gesê.In ’n brief wat hierdie publikasie gesien het, het die munisipaliteit se versekeraar, Momentum Insurance, die eis van die hand gewys en gesê dit sou nie vir die skade betaal nie. “Ons vra verskoning dat ons nie die eis kan uitbetaal nie, aangesien die verlies nie gedek word in die bepalings van die Windhoek munisipaliteit se aanspreeklikheidspolis nie,” lui die versekeraar se rede.‘Hulle is aanspreeklik’“Ons wil nie met die versekeraar [maatskappy] baklei nie – dit is hulle goed. Ons moet baklei met Stad Windhoek. Hulle is aanspreeklik vir die skade van ons eiendom,” het Isaacks gesê.“Dit is al ’n jaar. Ons het baie van ons toerusting self laat regmaak en ons het nuwe goed vir onsself gekoop. Ons wil net vergoed word, want ons het onsself reeds gehelp.”Hy het gesê sommige toestelle is ’n noodsaaklikheid en moet dringend herstel of vervang word.Isaacks, wat werkloos is, het gesê hy moes kontant opdok om die elektriese drade in sy huis te vervang bo en behalwe om sy televisie, mikrogolf, skootrekenaar, selfoon en hoofskakelaar te vervang.Pensionaris se TV ontplofOnder diegene wie se eiendom beskadig is, is die 71-jarige Dorothea Karigus, wat die voorval onthou. “Die ketel het aangegaan sonder dat iemand dit aangeskakel het. Die TV het ontplof, toe sê ek ‘vat die kinders uit die huis dat ons buite kan staan’.“Wat sou gebeur het as iemand dood is? Wat sou hulle dan gesê het?”Die pensioenaris het gesê sy kan nie loop en kantore besoek om navraag te doen nie en maak staat op inligting van ander lede van die gemeenskap.Catherine Boois het gesê sy doen sedert verlede jaar navraag, en aanvanklik het ’n amptenaar van die tegniese departement skuld erken, maar het sedertdien van plan verander.“Vanjaar het ons met mense van die departement van finansies gekommunikeer. Hulle het vir ons gesê dat hulle bewus is van die die versekeraar se afkeuring en dat dit basies ’n interne kwessie is en hulle sal dit intern bespreek en met ons kommunikeer.“Dit is die verantwoordelikheid van die Stad Windhoek. Ons wil vergoeding hê. Ons wil nie hê dat iemand vir ons sê ‘ons wag vir 'n antwoord’ nie. Hulle kan van hul versekering eis, maar ons hier, ons wil vergoed word vir ons beskadigde elektriese toestelle.”In September het die munisipale woordvoerder Rauna Haipinge aan inwoners gesê ’n eis by hul versekeringsmaatskappy gedien vir ’n klandisiewaarde-betaling wat onder hersiening is. Hierdie week het kommunikasiebestuurder Harold Akwenye aan hierdie publikasie gesê hulle het die versoek weer ingedien en wag steeds vir terugvoer.“Ons is in aanhoudende kommunikasie met die versekeringsmakelaar met betrekking tot hierdie aangeleentheid. Die Stad is ook in voortdurende kommunikasie met die verteenwoordigers van hierdie groep, wat ons kantore by verskeie geleenthede besoek het,” het hy gesê.