Isolasie-eenheid walg

Talle foto's van die haaglike omstandighede waaronder 35 Namibiërs hulself tans by die Greiters konferensiesentrum in isolasie bevind, doen sedert Saterdag ná hul aankoms van verskeie hoërisiko lande die rondte op sosiale media.Volgens 'n inwoner van Brakwater is die gastehuis al vir langer as 'n jaar nie meer in gebruik nie. "Die krag is afgesny en die uitstaande waterrekening het 'n jaar gelede op N$249 000 gestaan," het hy gesê.Foto's van die toestand van die gastehuis wys dat daar geen matrasse is nie en dat toilette en wasbakke uit die muur geruk is. Die foto's is wyd versprei, met verskeie mense wat meen dit is nie gesond is om so te bly nie. Ander meen diegene wat kon terugkeer Namibië toe, eerder hul dankbaarheid teenoor die regering moet toon en die plek self skoonmaak.Inwoners van die area is ongelukkig oor hoe die situasie hanteer is. "Die Wêreldgesondheidsorganisie het gesê regerings moet deursigtig wees wanneer dit by enige inligting rondom die Coronavirus kom, maar tog was die land in die duister oor hierdie isolasie-eenheid," sê hy.Volgens hom het een van sy werknemers al langer as 'n week gelede gesê daar is beweging by Greiters, "en dit kom nou weer bietjie aan die gang". Daar sou glo 150 mense opdaag vir opleiding oor die Coronavirus. "Maar ná die eerste dag is almal se maskers sommer so op die pad gegooi en lê dit nog steeds daar."Kontrakteurs sal glo genader word om die wasbakke en toilette te kom herstel, "maar dit moes gedoen word voor die mense hier aangekom het, want nou plaas ons nog meer mense onder risiko. Dit voel asof alles in die geheim gedoen is."Daar is ook geen borde opgerig dat hierdie 'n isolasie-eenheid is nie. "Ons is bekommerd. Hier is grotendeels ouer mense wat in die gebied woon en is dit 'n risiko as almal nie die maatreëls volg wat in plek is nie," het hy gesê.Republikein het vandag berig dat ouers van die studente oor die naweek kos, klere en skoonmaakmiddels kon aflewer.