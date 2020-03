Isuzu brei D-Max 250 reeks met outokaste uit

Kaapstad • Dirk Gallowitz Toe General Motors – wat Isuzu bakkies plaaslik versprei het – in 2017 uit SA onttrek, was Isuzu-eienaars bekommerd dat die handelsmerk en hul geliefde bakkies dalk ook verlore sou wees.

Isuzu Suid-Afrika, ’n onafhanklike Japanese maatskappy, het egter ingeklim en die bakkie en vragmotor produksie in Port Elizabeth laat saamsmelt wat oor die laaste twee jaar van krag tot krag gegroei het.

Die langverwagte nuwe generasie Isuzu D-Max, waarna Isuzu-aanhangers met groot verwagting uitsien, is bestem om laterig in 2021 hier beskikbaar te wees. Verder beplan Isuzu SA om meer as N$1,2 miljard in die ’Baaise aanleg te belê ten einde die nuwe generasie Isuzu vir ons mark te optimaliseer. Dit sluit in die vervaardiging en verspreiding van die voertuig, ontwikkeling van ’n plaaslike verskaffingsnetwerk asook die vervaardiging van die volle spektrum komponente en bykomstighede.

Isuzu SA is een van die min bakkie vervaardigers wie sy modelle in plaaslike omstandighede omvattend getoets en doelgerig ontwikkel is vir plaaslike toestande.

Die nuwe 5-spoed outomatiese ratkas is ontwikkel en aangepas om spesifiek die D-Max 250 se 2.5 liter tussenverkoelde turbodiesel enjin se verrigting en kraguitsette te pas.

Volgens Dominic Rimmer, senior adjunpresident van tegniese werksaamhede by Isuzu Motors SA, het kliënte se voorkeure en vraag na outomatiese ratkaste oor die laaste paar jaar, genoodsaak dat die D-Max 250 reeks ook daarmee toegerus moet word sonder om die bakkies se bewese reputasie van betroubaarheid en goeie brandstofverbruik te benadeel.

Die bewese 2,5 diesel turbo-enjin lewer maksimum 100kW by 3400rpm en 320Nm piek wringkrag tussen 1800 en 2800rpm. Amptelike brandstofverbruik vir die outomatiese modelle word aangegee as 8,1l/100 gebasseer op ‘n gemengde siklus van stads- en ooppadry.

Soos met die D-Max 250 handratmodelle, kan die outomatiese weergawes ook ’n maksimum van 2 100kg sleep met ’n sleepwa wat self kan rem, terwyl die laaibak 1 000kg se vrag kan dra.



Leefstyl van avontuur

Tydens die bekendstelling het ons net met die X-Rider topmodel D-Max 250TD 4x2 outomaties gery.

Van buite vertoon die 2020 X-Rider weergawe sportief, funksioneel en met die pragtige 16” sierwiele en General AT Grabber bande is die X-Rider gereed vir ’n leefstyl van avontuur en buitelugpret.

Die topmodel kom goed toegerus in terme van bestuurder en passasiersgerief. Dit sluit in klimaatbeheer, klank en kommunikasie stelsels wat ook met Bluetooth kan koppel en via ’n 8” raakskerm beheer word, USB koppelpunte en vele mere. Sleutelose toegang en aan/af skakel is ook standaard asook ’n ultrasoniese alarmstelsel en spoedbeheer.

Vir passasierveiligheid is ABS remme met elektroniese remkrag en verspreiding, remhulp, elektroniese stabiliteitsbeheer met traksiebeheer, heuwel wegtrek en heuwel-af beheer deel van die standardtoerusting wat ook lugsakke voor vir beide bestuurder en passasier insluit.

Okay, maar hoe vaar die 5-gang outomatiese ratkas in die D-Max 250TD 4x2 X-Rider?

Na meer as 500km wat stadsry, ooppad toer, grondpad rally-ry en bergpasklim ingesluit het, was ek verbaas oor die uitstekende kombinasie van die 5-gang outokas met die 2,5 dieselturbo enjin.

Nooit was daar ’n situasie waar ek ekstra krag of verrigting gesoek het nie. Oorskakelings is glad en wanneer ek die bergpasse en grondpaaie se kort draaie aangeval het, kon ek die ratkas in handratmodus tik en self die ratskakelings beheer.

Kortom, ek was na my tyd in die X-Rider Outo aangenaam beïndruk – in só ’n mate dat ek oortuig is die D-Max 250TD outomaties 4x2 X-Rider is die beste bakkie wat jy kan koop vir onder N$500 000 as jy graag ’n stylvolle, bekostigbare en ekonomiese gesinsvoertuig wil besit wat ook as werk-, kerk- en avontuurwa moet diens doen.