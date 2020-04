Jy kan ver ry met Jan Tuisbly se karretjie

Windhoek • [email protected] Terwyl almal nou gehok is, is dit ’n tyd om dinge anders te doen en nuwe maniere te vind om jouself besig te hou.Jy het heel moontlik gesê jy gaan jou self-isolasietyd gebruik om aan jou bikinilyf te werk of jou kaste reg te pak.Aan dié wat by hierdie voornemens kan hou: ek haal my hoed af vir jou!Diegene wat sukkel met dié soort selfdissipline, wat heel moontlik vandag al vier uiltjies geknip het en droë Milo-pap uit die boks eet, gaan hulself moontlik tot sosiale media wend om die tyd om te kry.Ons bly in ‘n digitale era, en wanneer jy die slag keelvol is vir Netflix, hoef jy nie ver te soek vir plaaslike vermaak nie.‘n Goeie internetverbinding is al wat mens nodig het vir toegang tot die vermaakbedryf wat vir almal se gerief aanlyn beskikbaar is.Hier is ‘n paar idees wat jy kan doen met dié nuutgevonde vryheid:KwarantynkonserteDie talentvolle saksofoonspeler Suzy Eises se optredes moes uitgestel word weens die coronavirus in Namibië. Sy geniet egter internasionale aandag na sy videos van haar opvoerings op YouTube gelaai het. Besoek haar YouTube-kanaal by www.youtube.com/user/suzyonsax/videos om na haar opvoerings te kyk.Lees ook die artikel “Kunstenaars hou kwarantynkonserte” in vergange Maandag se Republikein. Daar vertel plaaslike sangers hoe hulle gaan besig bly in die hoktyd en hoe hulle steeds beplan om mense te vermaak.Besoek ‘n galeryAanlyn, natuurlik. Flashback is ‘n foto-uitstalling deur Tony Figueira. Dié fotograaf het oomblikke van die onafhanklikheidstryd, en ook in die vroeë jare na onafhanklikheid deur sy lens vasgevang. Dié uitstalling sou oorspronklik ter viering van Namibië se 30 jaar van onafhanklikheid by The Project Room vertoon word, maar weens die Covid-19-pandemie is Flashback nou aanlyn beskikbaar by www.startartgallery.com.Daar is ook videogrepe beskikbaar van die kurator van StArt, Gina Figueira, wat mens deur die uitstalling neem.Ondersteun ‘n goeie doelDie trots-Namibiese, internasionaal-bekroonde Baxu and the Giants is aanlyn by baxuandthegiants.com beskikbaar. Die kortfilm speel af in ‘n moderne Namibië en beeld ‘n baie kontroversiële onderwerp op ‘n roerende manier uit: Renosterstropery. Die fliek draai om die sosiale impak wat stropery op ‘n nedersetting in Namibië het, soos vertel uit die oogpunt van ‘n negejarige meisie. Gebruik die geleentheid om jouself oor ‘n belangrike onderwerp in te lig.Lees vir ‘n slag!As jy dit nie nou gaan doen nie, wanneer dan? Besoek die Namibia Book Market se aanlyn winkel en bestel jou gunstelingboeke by www.namibiabooks.com.Nuwe boeke word daagliks vir jou gerief aanlyn beskikbaar gestel. Engelse-, Duitse- en Afrikaanse boeke is beskikbaar oor ‘n wye verskeidenheid van genres: fiksie, kinderboeke, selfhelp, geskiedenis, resepte en nog baie meer! Die Book Market het ook ‘n spesiale afdeling vir boeke eie aan Namibië.Gaan stap ‘n entjieDie Avisdam is steeds oop vir jou gerief. As jy al te lank in jou huis opgekrop is en dit voel of jy teen die mure wil uitklim, kan jy ‘n ent langs die dam gaan stap vir ontspanning en vars lug. Besoek Greenspace Namibia se Facebook-blad vir die inperkingsriglye wat jy moet volg indien jy wel besluit jy wil jou neus by die deur uitsteek.Neem kennisAangesien baie geleenthede uitgestel is, sal kaartjies wat by Pick n Pay of webtickets.com.na gekoop is geldig bly vir die nuwe datum. Hou die geleenthede se sosialemediablaaie dop om op hoogte te bly. Bron: WhatsOn Namibia