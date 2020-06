Klein besighede móét mekaar onderstuen...

Walvisbaai • [email protected] In ’n dorpie soos Walvisbaai, is dit belangrik vir alle ondernemings om saam te staan, wanteen se verlies het ’n rippeleffek op al die ander.Só sê Petrus Laubser en Nicolette Jacobie van Amazing Designs op die hawedorp. “Veral inWalvisbaai waar elkeen ’n rol speel in die vis- en logistieke bedryf. As die een nie sy rol kanvervul nie, het dit ’n impak op die volgende een. Hoe meer besighede saamstaan en hoemeer dringend ons pleidooi is, hoe beter is die kans dat ons ons lewensbestaan kanverseker.”Die broer en suster het met ’n inisiatief vorendag gekom om met die hulp van sosiale mediate verduidelik hoe die inperking hul besigheid beïnvloed. Op ’n Facebook-inskrywing hethulle geskryf dat die inperking op hulle besigheid, ’n impak op agt huishoudings het wat 23monde voer en dat hulle nie ’n verlengde inperking kan bekostig of sal oorleef nie.Hulle het twee ander besighede uitgedaag om dieselfde te doen.“Die idee is om saam as sakesektor in die Erongostreek ons stem virtueel dik te maak omons regering te vra om ons nie verder onder inperking te plaas nie, maar om die ekonomiestadigaan oop te maak. Ons het twee ander besighede uitgedaag om ook hul stem by onspleidooi te voeg waarna hulle ook elkeen twee besighede moet uitdaag,” het Nicoletteverduidelik.Die idee het gekom na die eerste inperking vir Amazing Designs 33 werksdae gekos het. “Ditbeteken ’n volle maand sonder inkomste; ’n maand waarin ons steeds belasting moetbetaal; waar daar van ons verwag is om ons personeel ten volle te betaal, wat ons nie konnie, en nog steeds ons oorhoofse kostes moes dek,” het sy gesê.Noodsaaklike diensMet die tweede inperking kon hulle daarin slaag om om as ’n noodsaaklike diensverskafferte registreer omdat hulle maskers begin maak het. “Maar omdat ons ’n maand seagterstand gehad het, moet ons eers inhaal wat ons verloor het. Die probleem is dat van onskliënte in presies dieselfde situasie is en kostebesnyding bly ’n realiteit wat ongetwyfeld 'nsneeubal-effek het. Ons werk regtig hard en het ongelooflik baie opgeoffer om te wees waarons is. Ons is wetsgehoorsaam en doen wat van ons verwag word. Verder het ons ’nongelooflike groot verantwoordelikheid teenoor die mense wat vir ons werk, want sonderhulle kan ons nie 100% funksioneer nie. Ons baklei vir hulle onthalwe ook.”Hulle boodskap aan die regering is dat die wêreld buite groter is as wat die regering dink.“Ons is klein elemente wat deel is van ’n groter prentjie. Ons is boorlinge van Namibië enalles wat ons doen en waarvoor ons werk is om ons land ’n beter plek te maak. Help onsasseblief om saam julle ideale vir ons land te bereik.”En aan die plaaslike mark sê hulle, “ondersteun plaaslik. Hoe meer ons mekaar bystaan enondersteun, hoe beter sal dit met ons gaan. Kom ons help mekaar.”