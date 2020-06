Kleintyd droom in eie besigheid verwesenlik

Windhoek • [email protected] ’n Lewensondersteuningskursus het ’n 15-jarige jong man só beïndruk dat hy jare later sy eieparamedikus-onderneming op die been gebring hetMike Hawkins het in Januarie vanjaar die deure van Paramed 911 geopen ná hy lank op ambulansein die Kaap gewerk het. “Ek het met die rigting volgehou en besluit om na skool by die Universiteitvan Kaapstad my graad in nood mediese sorg en redding asook my graad in gevorderdelewensondersteuning te doen,” sê hy.Met die kennis en kwalifikasie beskik Mike nou oor lewensreddingsvaardighede wat algemeen in ’nhospitaal omgewing voorkom. “Ons beskik oor die vaardighede om pasgeborenes, pediatrie envolwassenes te bestuur in alle aspekte van nood en kritieke sorg,” sê hy. En in só ’n stresvolleberoep, wat geniet hy die meeste? Sy antwoord: “Om chaos tot orde te bring.”Om op enige tydstip ’n onderneming op die been te bring, het natuurlik baie uitdagings, maar temidde ’n pandemie, was dit nog moeiliker. “Finansies is vir almal ’n groot uitdaging en Covid-19 het’n groot finansiële impak op die besigheid gehad,” sê Mike.Hoewel hy tans die enigste gevorderde lewensondersteunig paramedikus by Paramed 911 is, is hyook by ander plaaslike ambulansdienste ingekontrakteur.Vir hierdie paramedikus is geen dag dieselfde nie en bestaan daar nie ’n vaste roetine nie juis omdathy 24/7 aan diens is. “Ek moet enige tyd van die dag of nag regstaan as daar ’n oproep kom vir ’nnoodgeval. Dan is dit basies net in die reaksievoertuig spring, ligte en sirene aanskakel en kom totwaar ek benodig word.”Paramed 911 bied Criti-Med-lidmaatskap aan wat vir lede 24/7 toegang tot ’n gevorderde mediesenooddiens in Windhoek waarborg. Die lidmaatskap is beskikbaar vir die individu, gesin, skole,kleuterskole, aftreefasiliteite, maatskappye of enige entiteite wat werknemers of kliënte wil dek.“Lidmaatskap kos N$55 per lid per maand wat vir 6 maande of ’n jaar uitgeneem word en vooruitbetaalbaar is,” sê hy.Die publiek kan die noodnommer 084 00 00 911 enige tyd van die dag of nag skakel. As jy ’n epos wilstuur oor die ander dienste wat beskikbaar is, maak só by [email protected] om metMike in verbinding te tree.