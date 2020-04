Koek in koppie – in ’n japtrap

Windhoek • [email protected] Nou dat dit nie meer so maklik is om vinnig in jou kar te klim en na die naaste take-away te ry wanneer die honger- (of lus) pyne begin knaag nie, is dit dalk tyd om self agter die kospotte in te skuif.Dit beteken nie daar word van jou verwag om skielik vyfster driegangmaaltye te begin maak nie. Kollig het dit goed gedink om gereeld ’n resep te deel – soet of sout – wat min moeite verg, maar steeds die lekkerbekke tevrede sal hou.Sjok-koppiepoedingDié resep is lank gelede uit Vrouekeur gegaps. Al die bestanddele kom in ’n koppie, vinnig in die mikrogolfoond en binne minute het jy die lekkerste poedinkies!(Wenk: As jy vir die gesin maak, maak die resep dubbeld aan. Alhoewel dit oorspronklik sê “genoeg vir 4 mense” is die porsies baie klein.)60 ml (¼ k) koekmeel60 ml (¼ k) suiker30 ml (2 e) kakao2 ml (½ t) bakpoeier1 eier45 ml (3 e) olie5 ml (1 t) vanieljegeursel45 ml (3 e) melkMeng al die droë bestanddele.Voeg die eier by en meng goed.Giet die olie, geursel en melk by en meng goed.Skep in vier klein koppies (of vier gewone koppies as jy die resep dubbeld aanmaak) en sit in die mikrogolf vir 30 tot 40 sekondes tot gaar, maar nog effe loperig. (Wenk: Sit een koppie op ‘n slag in die mikrogolf.)Sit voor saam met roomys of vla.Nóg ‘n wenk: Vir ’n mokkageur kan jy 5 ml (1 t) koffiepoeier by die kakao voeg.