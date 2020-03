Kom kook, kuier en dans saam

Windhoek • [email protected] Windhoek Gimnasium is Saterdag die plek om te wees met nie net ’n potjiekoskompetisie en markdag nie, maar ook ’n heerlike dans saam met die Klipwerf Boereorkes.Die geleentheid, wat by die United sportgronde plaasvind, bied ’n heerlike kuierdag vir jonk en oud. Daar is hope stalletjies en vermaak vir families om die dag saam te geniet. Die potjiekoskompetisie skop 08:30 af, met hope pryse op die spel.“Alle geld wat tydens die geleentheid ingesamel word, is ten bate van die Droogtehulpfonds Namibië,” sê Marcha Reed, een van die organiseerders.Toegang om die markdag by te woon is gratis. “Daar is ook vermaak vir kinders en unieke stalletjies met tuisgebakte brood, vars plaaseiers en vele meer,” sê sy.“Ons sluit die aand af met ’n regte boere-opskop saam met die immergewilde Klipwerf-orkes. Ons gaan fees vier om dankie te sê vir reën wat reeds geval het, maar ook dink aan die dele van ons land wat nog bitter min of geen reën gehad het nie – die dag is juis vir hulle,” sê sy.Die aand se verrigtinge vind vanaf 19:00 by Windhoek Gimnasium se skoolsaal plaas en kaartjies kos N$300 per persoon of N$3 000 vir tafel van 10. Dit sluit ook ’n heerlike ete in.Volgens Marcha is dit belangrik om steeds die Droogtehulpfonds se ondersteun omdat daar nog groot dele van die suide en weste is wat nog geen of bitter min reën gekry het. “Die nood daar is nog groter as ooit te vore. Ons wil regtig n beroep op die publiek doen om die dag te kom ondersteun.”Dus, maak seker jy loop nie hierdie geleentheid mis nie!