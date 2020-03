Ontwikkel die kreatiewe bedryf om innovasie te kweek en werksgeleenthede te skepDie Goethe-Institut Namibia en die Deutsche Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit (GIZ) het namens die Duitse regering kragte saamgespan.Die doel is om ’n geleentheid aan kreatiewe entrepreneurs in Namibië te bied om hulle ideesvir besighede te deel om aan ’n ontwikkelingsprogram vir vaardigheidsontwikkeling enbesigheidsgroei deel te kan neem.Aansoeke vir die Kreatiewe Entrepreneurskapprogram (CEP) word slegs elektroniesaanvaar en twaalf besighede sal gekies word onder verskillende afdelings, naamlik mode,ontwerp, advertensie, juweliersware, skoonheid, stoffering en speletjies. Elke besigheidsideeword op eie meriete gekies.“Die kreatiewe industrieë is geïdentifiseer as ‘n sektor van die Namibiese ekonomie wat baiepotensiaal inhou. Besigheidsidees word dikwels nie verder ontwikkel nie, of is nievolhoubaar nie, want die persoon het ‘n geldige idee, maar het nie genoeg kennis in diegebiede van administrasie, finansies en bemarking nie,” het die direkteur van die Goethe-Institut Namibië, mnr. Daniel Stoevesandt, gesê.Hy het verduidelik die CEP verkies aansoeke van groepe van ses persone of minder vir dieeen tot twee dag geleenthede wat oor naweke tussen Mei en November 2020 aangebiedgaan word.Aansoeke is oop vir ‘n onbeperkte tyd, aangesien genoeg aansoeke ontvang moet wordvoor die program uiteengesit kan word.Die CEP is nie ’n finansieringsprogram vir beginnermaatskappye nie en 80% word deurbegunstigdes vereis, wat die ontwikkelingsdienste onder die GIZ Start-Up Namibia-programsal ontvang, gesteun deur tot N$300 000 wat deur die Duitse regering voorsien sal word.Die GIZ-projekbestuurder, me. Anna Vambe, het die motivering agter Start-Up Namibia, watal sedert 2019 operasioneel is, verduidelik.“Die omgewing vir die stigting en ontwikkeling van beginnermaatskappye in Namibië isonvoldoende, want klein- en mediumgrootte ondernemings ontvang nie genoegondersteuning om ‘n volhoubare besigheidsmodel te ontwikkel wat werksgeleenthede skep,in die mark kan meeding en innovasie aanwakker nie,” het sy gesê.Die CEP sal dus toegang tot inligting en praktykkennis rakende besigheidsontwikkeling,entrepreneurskap, ontwerp, bemarking, kliëntenavorsing, handelsmerke, verkope, wettigeaspekte, vennootskappe, versekering, finansiële bestuur, gesondheid en ander belangrikeaspekte bied.Vambe het opgemerk dat beginnermaatskappye noodsaaklik is vir ekonomiese groei.“Dit kan gekombineer word met innoverende tegniese oplossings vir tradisionele industrieëom nuwe geleenthede te skep. Die kreatiewe bedryf bied ‘n ‘speelgrond’ vir tegnologieseoplossings en nuwe besigheidsmodelle,” het sy gesê.‘n Ander belangrike aspek van die CEP is eweknie-tot-eweknie-ontwikkeling en ‘nmentorskapprogram wat kreatiewe entrepreneurs met mekaar sal verbind, asook met diéwat reeds in die betrokke afdelings gevestig is.Stoevesandt verduidelik wat die belang van vennootskappe is: ”Die kreatiewe industrieë,soos baie ander, het soms gespesialiseerde advies nodig vir kreatiewe entrepreneurs ommeer ontvanklik te wees vir vennootskappe en om uit ander se foute te kan leer.Terselfdertyd sal CEP tegnologie aanwend om Namibiese entrepreneurs toegang te gee totervarings van entrepreneurs in dieselfde sektore, maar in ‘n ander ligging, waarna hulleidees kan uitruil en met oplossings, spesifiek vir Namibië, vorendag kan kom.Registrasie vir die CEP kan in PDF, JPG en/of PNG-formaat gedoen word. Dubbele ofonvoltooide aansoeke sal nie oorweeg word nie.Kontak [email protected] vir meer inligting ná jy die skakel besoek het.Kandidate wat die kortlys haal sal uitgenooi word om hul besigheidsidees aan te bied.