Kwarentynlot vir trokbestuurders

Windhoek • [email protected] Hoewel diegene wie hulself in kwarentyn bevind wel drie etes ’n dag kry en dieregering pa staan vir die rekening, is daar meer as een persoon wat vermoeddaar is ’n slang in die gras.“Ons kry drie etes ’n dag, maar die dag toe ons hier aangekom het, was hullenog besig om die plek uit te verf en alles reg te kry,” vertel ’n man watanoniem wil bly oor sy tyd in kwarentyn. Volgens hom het van die kamers nognie water gehad nie.Dit alles is darem nou uitsorteer.Hoewel hy nie in een van die swakste kwarentynfasiliteite bly nie, wonder hywel presies hoeveel die regering vir die verblyf moet opdoek. “Ons verneem ditis baie geld om soveel mense van drie etes ’n dag te voorsien, saam metakkommodasie, maar dit wat ons kry, regverdig dit nie,” het hy sy meninggelig.Hy het vroeër die week ’n foto van sy ontbyt op sosiale media gedeel, maar diekommentaar was tweesydig. Baie het gesê hy moet dankbaar wees vir wat hykry, omdat die kos in die staatshospitale veel erger lyk en dat talle Namibiërswat in die lae inkomste groepe lewe, op baie minder as dit moet oorleef.Maar as ’n trokdrywer is hy van mening dat hy tog sy opoffering maak. “Ek isvyf maande van my familie af om vragte te ry om te verseker dat almal kos enmedisyne kan aanskaf. Ons maak ook opofferings om vir ander te voorsien.”Die man verduidelik van die tussen 150 en 200 mense wat tans saam met homin kwarentyn is, sowat 20 trokdrywers is. “Daar kom nou weekliks talle vragtein met voorraad en as ons vir so lank in kwarentyn bly voor ons weer in die padmoet val, gaan daar mos iewers ’n tekort aan drywers wees.”Hoewel hy in Suid-Afrika en in Botswana getoets is vir Covid-19 en sy resultaatnegatief was, sê hy dat hy nie in Namibië getoets nie. Ná sy 14 dae inkwarentyn, moet hy weer begin vragte ry en as hy terugkom, begin diekwarentyntydperk net weer van voor. “Ons het ook families. Ons wil ook skoonklere aantrek en ’n bord kos by ons huis eet. Maar ons word soos kriminelebehandel. Wat gebeur as ons almal staak?” wou hy weet.