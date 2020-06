Laat die potte prut

Windhoek • [email protected] In hierdie tyd van “nuwe normaal” is uitdagings ’n goeie manier om jouself besig te hou – en dit ispresies wat Rolf Hansen van die Kankervereniging van Namibië (CAN) doen.Hierdie week se uitdaging: Hy kook saam met sy ouma Henriëtte Kurz aan plaaslensiesop terwyl dietantes en die CAN-dames hom met valkoë dophou. “Ek en Don-Vito is die enigste twee mans by CANen dis tyd dat ons vir die vroue wys waartoe ons in staat is!” sê hy met ’n breë glimlag.Vir CAN bly dit ’n uitdagende tyd. Terwyl hulle nog help waar hulle kan, is dit ’n saak van nood omalternatiewe maniere te vind om geld vir die vereniging in te bring. “Die programme moet voort enons kan nie net rondsit nie,” sê hy.Oor die sop-uitdaging sê hy: “Die resep is eenvoudig; dit is sielskos. Sal dit ooit soos ouma of mammas’n smaak? Seker nie, want ’n moederhart kook net anders. Maar ek gaan my bes probeer en my eie‘Rolf-flair’ inwerk.”Die kokery sal regstreeks op die CAN se Facebook-blad uitgesaai word. “Ons mense regoor die landverlang na ons, en ons na hulle. Op hierdie manier hoop ons om die boodskap van hoop en omgee,liefde en saamstaan ook hierdie Vrydag vir Vadersdag en vir die winter oor te dra.”Gee jouself sommer Vrydagaand af en bestel jou bakkie bruinlensiesop met fyn beesvleis envarkworsies, saam met ’n lekker vars brötchen, teen ’n billike N$20. Bestellings moet teenDonderdag om 11:00 by MJ geplaas word. Sy kan op 061 237 740 gekontak word. Sop kanVrydagoggend vanaf 11:00 by die CAN-hoofkantoor gehaal word.