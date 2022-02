Land se damme 84% vol

Met verskeie van Namibië se damme reeds op volle kapasiteit, waarsku die Namibië Meteorologiese Diens dat meer swaar reënval waarskynlik Donderdag in die Khomasstreek sal val en dat die nodige voorsorgmaatreëls getref moet word.Die land se damme het die afgelope week ’n invloei van meer as 8,4 miljoen kubieke meter water ontvang, waarvan die meerderheid van 7,1 miljoen kubieke meter in die Hardapdam gevloei het.Vyf van die land se opgaardamme is nou meer as 80% vol, met drie wat met meer as 100% van hul kapasiteit bereik het.Die totale gemiddelde vlak van Namibië se damme het aan die begin van hierdie week op 84,3% gestaan, in vergelyking met verlede week se 84,2%.Verlede seisoen het die gemiddeld van die damvlakke op 87,2% gestaan.In die sentrale gebied het die gemiddelde van die damvlakke op 62,1% gestaan, vergeleke met verlede seisoen se 95,5%.Die Swakoppoortdam staan nou op 81,3%% van sy kapasiteit, die Von Bach is 49,5% vol en die vlak van die Omatako Dam is 39,7%.Intussen is die Friedenaudam 92% vol en die Goreangabdam is op 101,8%.In die Suide staan die gemiddelde vlak van die damme op 93,1%, vergeleke met verlede seisoen toe dit 92,2% was.Die Hardapdam is 72,6% vol, die Neckartaldam se vlak staan op 101,1% en die Nautedam is 105,7% vol. Die Neckartaldam loop steeds oor. Dit is die drie grootste damme in die land en verlede seisoen was die Hardapdam 71,1% vol, die Neckartaldam 99,6% terwyl die Nautedam op 99,3% van sy kapasiteit was.Intussen staan die Oanobdam se vlak op 76,1%, die Dreihukdam op 17,1% en die Bondelsdam is 3,1% vol.In die ooste van die land is die gemiddeld van die damvlakke 26,5% terwyl dit verlede seisoen 37,6% was.Die Otjivero hoofdam is 40,8% vol, die Tilda Viljoen-dam 42,6% en Daan Viljoen-dam is 59,7% vol.In ander dele van die land is die Omdeldam in die Erongostreek en die Omatjennedam leeg.Die Olushandjadam in die Oshana-streek is 15,2% vol, vergeleke met verlede seisoen se 16,1%. - [email protected]