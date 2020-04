Leef saam met Die Heuwels Fantasties!

Die Heuwels Fantasties. Foto André Badenhorst

Suid-Afrika se Heuwels Fantasties se liedjies is al vir jare ook deel van die plaaslike musiektoneel en die sukses van die onlangse enkelsnitte “Jy Stel My Teleur” en die “Mejuffrou Sonneblom” het weer eens bewys dat DHF ongetwyfeld talentvol en geliefd is.

En nou is daar nóg ’n enkelsnit waarmee gespog kan word: “Ons moet leef”.

Dié snit is een van daardie buitengewone liedjies wat reeds vlamvat onder aanhangers.

Fred den Hartog veduidelik hoe die liedjie ontstaan het: “Hierdie song is op ’n warm dag by ’n hotel- swembad in Pretoria gebore. Ampie du Preez en Hunter Kennedy is ou vriende – so dit was net ’n kwessie van tyd voor die Heuwels iets saam met Ampie sou doen. Na ’n paar biere en ’n paar flou grappies het ek my kitaar opgetel en saam met Pierre, Hunter en Ampie begin sing en skryf.

Vir die maak van “Ons moet leef” se video, het DHF via sosiale media gevra dat mense tuisvideos instuur vir moontlike oorweging vir gebruik in die storielyn.

Hunter verduidelik: “Ons het aanvanklik gedink ons moet maar net onsself afneem tydens lockdown terwyl ons lawwe goed doen en toe besef ons, maar almal anders is ook verveeld. So hoekom speel ons dan maar nie almal saam nie? Ons is nuuskierig om te weet wat ander mense doen, want julle weet mos, lockdown is nie so moeilik nie, maar dis ook nie so maklik nie. Daar was ’n hele paar inskrywings. Dankie aan almal en geluk aan dié wie se videos dit gemaak het. Ons love die finale video!”

“Ons moet Leef”, sowel as “Jy Stel My Teleur” en “Mejuffrou Sonneblom” is van die snitte op Die Heuwels Fantasties se vollengte album “2021” wat op 22 Mei uitgereik word. Die album bestaan uit 15 nuwe liedjies en is opgeneem by Sunset Recording Studios in Stellenbosch.

Sien die nuutste enkelsnit hier: https://youtu.be/_qPfqUE2QN0