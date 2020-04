Lockdown clusters: Here they are

The country’s 14 regions have been clustered into ten zones, comprising 69 police checkpoints to enable law enforcement agencies to effectively enforce lockdown regulations.

Making the announcement, home affairs, immigration, safety and security minister Frans Kapofi said is part of a deployment plan of the law enforcement units, put in place by the cluster security of the ministry to control the movement of both people and goods within localities starting on Friday, 17 April to 4 May 2020.



The 10 zones and their checkpoints are as follows:

Zone 1: Zambezi Region checkpoints

-Omega One

-Ngoma Border Post

-Katima Mulilo Border Post (Wenela)

-Singalamwe Border Post (Kamenga)

-Luhonono Border Post

-Impalila Border Post



Zone 2: Kavango West and Kavango East Regions checkpoints

- Omega One

-Muhembo Border Post

-Sarusungu Border Post

-Evero Crossing Point

-Mushangara Crossing Point

-Oshuudia Control Point

-Mururani Gate

-Katwitwi Border Post

-Nkurenkuru Border Post



Zone 3: Ohangwena Region checkpoints

-Oshikango Border Post

-Alfandeka Crossing Point

-Epinga Crossing Point

-Okanyandi Crossing Point

-Omhalapapa Crossing Point

-Olupale Crossing Point

Oshikoto Region checkpoints

-Oshivelo Gate

-Elavi Checkpoint

-King Nehale Gate

-Tsumeb-Otavi-Grootfontein 4-Way Junction

Oshana Region checkpoints

-Endola-Ongenga-Onhuno Y-Junction

-Oshikuku-Onampira-Oshakati Road.



Zone 4: Omusati Region checkpoints

-Ruacana Border Post

-Omahenene Border Post

-Okapalelona Crossing Point

-Omuvelo-waKasamane Border Post

-Oikokola Crossing Point

-Okahao-Onaanda-Oshakati T-junction

-Onandjaba-Omungwelume-Omafo T-junction



Zone 5: Otjozondjupa Region checkpoints

-Okahandja-Otjiwarongo Road

-Okahandja-Karibib Road

-Dobe Border Post

Omaheke Region checkpoint

-Trans-Kalahari Border Post



Zone 6: Khomas Region checkpoint

-Windhoek-Seeis-Gobabis checkpoint



Zone 7: Erongo Region checkpoints

-Karibib-Okahandja Road

-Walvis Bay-Naukluft checkpoint

-Omaruru-Kalkveld-Otjiwarongo Road

-Uis-Khorixas Road



Zone 8: //Kharas Region checkpoints

-Noordoewer Border Post

-Ariamsvlei Border Post

-Mata-Mata Border

-Klein Mannasse Border Post

-Veloorsdrift Border Post

-Tses-Asab B1 Road

-Bethanie-Helmeringhausen

-Koes-Twee Rivier

-Luderitz-Aus-Rosh Pinah T-Junction

-Sendelingdrift Border Post



Zone 9: Hardap Region checkpoints

-Awasab-Kalkrand-Rehoboth Road

-Aranos-Aminuis Road

-Stamprient-Leonardville Road

-Maltahohe-Solitaire Road

-Derm-Dordabis Road



Zone 10: Kunene Region checkpoints

-Werda Gate

-Otjimuhaka Crossing Point

-Onungurura Crossing Point

-Otjinungwa Crossing Point

-Otjipahuriro-Ruacana Road

-Omakange-Iitananga-Ruacana Road.