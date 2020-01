Mahindra se Pik (me) Up S11

Outomatiese ratkas ’n groot verbetering

Dirk Gallowitz



Mahindra het sopas hul Pik Up S11 met outomatiese ratkas in Suider-Afrika bekendgestel – die eerste land in die wêreld om dit te doen.

Mahindra is tans die vinnig groeiendste motorvervaardiger in SA met verkope wat op ’n jaargrondslag met byna 29% gegroei het volgens die amptelike NAAMSA verkoopsyfers vir 2019. Gevolglik wil Mahindra op dié sukses voortbou en gaan ’n aantal nuwe modelle bekendstel asook ’n reeks bestaande modelle opknap.

Die Pik Up S11 met outomatiese ratkas in 4x4 en 4x2 modelle lei die aanslag in 2020. Na aanleiding van groeiende belangstelling in outomatiese weergawes, gaan aanvanklik slegs die Pik Up dubbelkajuitmodelle daarmee toegerus word. Die vlagskipmodel in die reeks, die “Karoo”, is ook opgekikker en is net as 4x4 outomaties beskikbaar. Met spesiale sierwiele, voorste bosbreker en ’n rolstaaf agter die kap, vertoon die Karoo visueel indrukwekkend en behoort belangstelling onder kopers te lok.

Die Mahindra S11 Pik Up word aangedryf deur die groep se mHawk turbodiesel 2.2 liter enjin.

Die 4-silinder lewer 103 kW piek verrigting teen 3 750 rpm en 320Nm maksimum wringkrag in ’n plat kurwe tussen 1 500 en 2 800 rpm. Amptelike brandstofverbruik word aangedui as 7.9 liter vir elke 100km gery in ’n kombinasie van stad en ooppadry.

Aandrywing na die pad gaan via die agterwiele of na al vier wiele (by 4x4 model) deur middel van ’n nuwe 6-spoed outomatiese ratkas wat in die S11 Pik Up debuteer en tans nog net vir die S11 dubbelkajuit bedoel is.

Die ratkas kom met ’n selfwisselopsie wat in die 4x4 model ook oor ’n heuwel-af beheer (hill descent control ) funksie beskik. Dié funksie, in samewerking met die voertuig se traksiebeheerstelsel, spoedbeheerkontrole, enjinremming en rembeheer word gebruik om die voertuig veilig en stadig teen steil afdraendes gedurende uitdagende veldrytoestande te laat ry.



Behoorlik getoets

Tydens die bekendstellingsrit was ons beïndruk met hoe glad en gemaklik die ratkas met die enjin kombineer vir ’n aangename ry-ervaring op die pad.

Ons het ook die ratkas en die S11 se veldry- en klipklimvermoë behoorlik getoets en ek kan met vrymoedigheid sê dat die nuweling my juis daarmee baie beïndruk het.

Die S11 Pik Up dubbelkajuitbakkie is heel bekwaam in die veld danksy ’n 210 mm grondvryhoogte en ’n meganiese ewenaarslot (MLB) wat in samewerking met Eaton ontwikkel is. Met ’n intreehoek van 34˚, ’n vertrekhoek van 15˚ en ’n oorklimhoek van net 18˚, kon die S11 gemaklik klaarspeel met uitdagende veldrywerk danksy die hulp van die swaardiens Cushion-veerstelsel wat in die S11 diens doen.

Die Mahindra Pik Up dubbelkajuit reeks is gesertifiseer om ’n treiler met eie remme plus vrag met ’n maksimum totale gewig van 2500kg te sleep.

Voorkoms gewys onderskei die S11 hom van sy stalmaats met ’n nuwe ontwerp vir die sierrooster en voorbuffer. Ook die hoofligte is nuut. Verder is die kantspieels nou dieselfde kleur as die bak en toegrus ingeboude flikkerligte.

Binnekant het die S11 se kajuit ook onder die poeierkwas deurgeloop met veral die voorpaneel wat ’n nuwe 7” volkleur raakskerm insluit. Hierdie infotainmentstelsel vertoon die kamerabeelde van die nuwe tru-kamera stelsel asook die satellietnavigasiestelsel. Klank en telefoonskakeling kan nou ook via Bluetooth gedoen word of met die USB-koppelpunt in die voorpaneel. Daar is ook ’n 12V-laaikoppelpunt voor en by die agtersitplekke.



Goed toegerus

Verder is die S11 standaard toegerus met twee voorste lugsakke, outomatiese klimaatbeheer, spoedbeheer, elektriese vensters en kantspieels asook ’n verstelbare stuurwiel met beheerskakelaars vir die telefoon, klankstelsel en spoedbeheer.

Die Karoo is duidelik herkenbaar as vlagskipmodel met spesiale insignia asook chroom en swart gedetaileerde afwerking. Die uiterlike stilering waaronder spesiale veldry-sierwiele en die ander afwerking is reeds hierbo genoem.

Die Karoo kry kantskorte ekstra asook ’n sluitbare roldeksel vir die laaibak. Alle modelle kom standaard met rubbervoering vir die laaibak.