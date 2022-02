Michelle Mountjoy hét wat dit vat

Musiekvervaardiger en kitaarguru Loki Rothman (voor) saam met die deelnemers. Michelle Mountjoy is die wenner van kykNet se Wat Dit Vat-kompetisie

Na byna vier maande se harde werk om die drie Wat Dit Vat-deelnemers in Suid-Afrika se nuutste sterre te verander, is daar eindelik ’n amptelike popster!

Musiekvervaardiger en kitaarguru Loki Rothman en sy span het tydens Wat Dit Vat met drie deelnemers ’n eksperiment uitgevoer om te kyk of hy hulle in drie maande in ’n popster kon omskep.

Michelle Mountjoy se enkelsnit, Sing jou lied, is Sondagaand op Kwêla aangekondig as die liedjie wat die meeste downloads en streams gekry het.

“Ek het rêrig nie gedink ek gaan wen nie! Dit was een van my trotse oomblikke!” vertel Michelle opgewonde.

Die drie musiekvideo’s van Michelle, Edó en Uncle Joe is op 27 Desember 2021 uitgereik. Die deelnemer wat die meeste downloads op Spotify, Apple Music en Deezer kry, asook die meeste views op YouTube, is as die wenner aangekondig. Gesamentlik het die drie musiekvideo’s 70 000 views gekry. Kyk dit hier.

Kort ná Michelle uitgevind het haar liedjie het die beste gedoen, het die liedjieskrywer en sanger Appel, haar gevra om twee van sy konserte in Kaapstad te open. Appel het “Sing jou lied” vir Michelle geskryf as deel van die reeks.

Michelle het ook intussen haar eerste regstreekse opvoering opgeneem by Tussen Ons, kykNET & kie se geselsprogram. Die episode sal 10 Februarie 2022 op die kassie wees.

Edó en Uncle Joe was egter nie ver agter nie.

Hulle het net-net uitgemis om met die Wat Dit Vat-kroon weg te stap.



Wat sê die ander twee

Edó het voorheen gesê dat dit vir hom moeilik is om te beskryf hoe baie die program vir hom, sy mense en nuwe aanhangers beteken. “Elke aspek van die program het my net meer en meer respek gegee vir die musiekbedryf. Die liedjie en musiekvideo is iets wat ek nog nooit in SA ervaar het nie. Ek hoop dis ’n baanbreker in elke opsig en dat dit ook die Afrikaanse LGBTQI+ gemeenskap wys dat daar lig aan die einde van die tonnel is,” sê Edó trots.

Uncle Joe sê op sy beurt dat hy nooit gedink het hy sal op 61 ’n rymklets-musiekvideo maak nie. “Dit het gevoel ek gaan nooit my droom om ’n sanger te word bewaarheid nie. En toe kom dié geleentheid. Elke dag op stel was vir my ’n plesier! As ek nog 13 episodes moet skiet, sal ek dit met graagte doen,” skerts Uncle Joe.

Al het Michelle die meeste downloads geniet, het al drie deelnemers aan die program reeds wonderlike geleenthede en aandag met hul musiekvideo’s ontvang. Daar is binnekort nog baie opwindende nuus vir Edó en Uncle Joe beskikbaar.

Alhoewel radio-speeltyd nie bygedra het tot die eindresultaat nie, het Michelle se liedjie tot op hede reeds meer as 100 keer op nasionale radio stasies gespeel.