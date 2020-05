Moeder van alle rolprentfeeste in Mei aanlyn

Die kenteken van die We Are One: A Global Film Festival wat in Mei op YouTube gestroom gaan word. Foto Netwerk24

Fliekvlooie kan nader staan. Die moeder van alle rolprentfeeste gaan binnekort aanlyn gestroom word. Boonop is dit gratis!

Weens die Covid-19-pandemie is die wêreld se belangrikste rolprentfeeste uitgestel of afgestel en moes daar dringend ’n plan gemaak word.

Tribeca Enterprises (verantwoordelik vir onder meer die Tribeca-rolprentfees in New York) en YouTube het saamgespan vir ’n reusefees van tien dae wat gratis gestroom gaan word. Altesame 20 wêreldfeeste, insluitend dié in Cannes, Toronto, New York, Tokio en Venesië en die Sundance-fees, gaan rolprente vir die We Are One: A Global Film Festival verskaf. So sal fliekgangers die unieke aard van elke fees kan ervaar en ’n oorsig van eietydse wêreldrolprente kan kry.

Die fees begin op 29 Mei en duur tot 7 Junie. Op die program is rolprente, kortprente, dokkies, musiek en komedie. ’n Gespreksreeks, met bekende rolprentlui wat aanlyn in gesprek tree oor verskeie onderwerpe, word ook beplan. Die program sal eersdaags bekend gemaak word.

Die sluit van rolprentteaters wêreldwyd en die inperking het die internasionale rolprentbedryf swaar getref.

Geen van die feeste gaan splinternuwe rolprente verskaf vir stroming nie aangesien daar finansiële en kontraktuele implikasies is. Daar is eerder flieks gekies wat weens die pandemie tot dusver nie genoeg blootstelling gehad het nie. Daar is ook ’n lys van klassieke films wat nie geredelik beskikbaar is op bestaande stromingsdienste nie. Die vooraanstaande animasiefees in Frankryk, die Annecy-fees, gaan ook animasierolprente aanbied.

Al is dit gratis, is skenkings welkom. Die geld sal aangewend word vir die Wêreldgesondheidsorganisasie se Covid-19-solidariteitsfonds en ander hulpverleningsorganisasies in die res van die wêreld.

“Ons praat gereeld oor die rol van rolprente om mense te inspireer en mense oor grense en verskille heen saam te snoer en die wêreld te help genees. Die wêreld het nou genesing nodig,” het Jane Rosenthal, hoof van Tribeca Enterprises, aan die aanlyn rolprenttydskrif Deadline gesê.

Pierre Lescure en Thierry Frémaux, aan die hoof van die Cannes-rolprentfees, het in ’n gesamentlike mediaverklaring gesê die fees gaan uitsonderlike flieks in die kalklig plaas en “so sal gehore die nuanse van storievertelling wêreldwyd ervaar, asook die unieke artistieke persoonlikheid van elke fees”. – Saamgestel deur Laetitia Pople (Newerk24) uit Deadline, Newsweek en CNN