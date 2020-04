Moffie, nou ook in Namibië

Windhoek • [email protected] ’n Jong dienspligtige sukkel om in apartheid Suid-Afrika se weermag te oorleef te midde sy persoonlike stryd met homoseksualiteit.Dit is wat jy te wagte kan wees in die internasionaal-bekroonde rolprent Moffie, wat sedert 31 Maart 2020 in Suid-Afrika aanlyn beskikbaar is en nou ook in Namibië.Dit is 1981 en Suid-Afrika se wit minderheidsregering is in ’n stryd op die suidelike grens van Angola gewikkel. Nicholas van der Swart (Kai Luke Brummer) moet sy twee jaar se verpligte militêre diens verrig om die rassistiese regering te verdedig. Die bedreiging van kommunisme en die sogenaamde “swart gevaar”, hoor die dienspligtes van hul oppergesagte, is op hul voorstoep.Maar Nicholas skerm nie net teen hierdie gevaar nie. Die weermag is wreed en sy bevelvoerders ongenaakbaar. Die harde realiteit van wat kan gebeur as iemand van die gevoelens tussen hom en ’n mede-rekruut uitvind, is veel erger.Die voormalige 32 Bataljon Luitenant Kobus Mostert, wat in Tsumeb groot geword het, is deur die regisseur ingekontrakteur om die jong akteurs voor te berei vir hulle rolle in die film, vanweë die oorlog aanslag.Weke voor die Covid-19 pandemie die buurland getref het, het filmvervaardiger Eric Abraham en regisseur Oliver Hermanus reeds ’n proses van stapel gestuur om ’n Plan B saam te stel wat verseker dat mense dié gerekende film tuis kan kyk.“Ek is baie opgewonde dat ons die aanlynstroming van die fliek nou kan uitbrei om ook die Namibiese gehoor in te sluit. Ons doen dit op publieke aandrang. Ek het deur Namibië gereis voordat ek die film gemaak het om die landskap daar te verken vir navorsing wat ons gedoen het vir Moffie en ek is verheug dat ons nou die geleentheid het om die finale produk met Namibiërs te kan deel,” sê Hermanus. “Jy mag dalk nie die huis verlaat nie, so ons hoop ons kan jou minstens vermaak.”Om die film in die gemak van jou eie huis te geniet, kan jy ’n kaartjie teen N$150 koop. Die vertoning is vir 24-uur geldig en die film kan net een keer van begin tot einde gekyk word. Hoewel jy in die tydperk die film kan stop en later verder speel, kan jy nie die blad toemaak of herlaai nie en kan die rekenaar ook nie afgeskakel word nie.’n Internetspoed van minstens 8MBps is nodig om die fliek te kyk, maar ’n vinnger lynspoed van 10MBps word aanbeveel.Vir navrae stuur ’n e-pos aan [email protected] of besoek www.moffiefilm.com/stream om die film aanlyn te kyk.Moffie se rolverdeling sluit Kai Luke Brümmer, Hilton Pelser, Matthew Vey, Stefan Vermaak en Ryan de Villliers in. Eric Abraham en Jack Sidey is die vervaardigers met Theresa Ryan-Van Graan as mede-vervaardiger. Om te lokprent te kyk, besoek https://www.youtube.com/watch?v=sr4SaDufN5o